Мужчину ищут с 23 июля 2022 года (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Мужчину 1963 года рождения вторую неделю ищут в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

«Рулев Владимир Борисович, 1963 года рождения, ушел из дома по улице Щербакова 23 июля 2022 года. На вид 60 лет, рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, местами седые волосы. Носит усы», — передает поисковый отряд.

Мужчина был одет в желтую футболку, черные штаны и черные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами поискового отряда по номеру 8(932)3239911.