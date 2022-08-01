01 августа 2022

В Тюмени вторую неделю ищут пропавшего пенсионера. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Тюмень, пенсионер, пенсия, пожилой человек
Мужчину ищут с 23 июля 2022 года (архивное фото) Фото:

Мужчину 1963 года рождения вторую неделю ищут в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень».

«Рулев Владимир Борисович, 1963 года рождения, ушел из дома по улице Щербакова 23 июля 2022 года. На вид 60 лет, рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, местами седые волосы. Носит усы», — передает поисковый отряд.

Мужчина был одет в желтую футболку, черные штаны и черные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами поискового отряда по номеру 8(932)3239911.

В Тюмени вторую неделю ищут пенсионера

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Мужчину 1963 года рождения вторую неделю ищут в Тюмени. Об этом URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень». «Рулев Владимир Борисович, 1963 года рождения, ушел из дома по улице Щербакова 23 июля 2022 года. На вид 60 лет, рост 175 сантиметров, телосложение худощавое, местами седые волосы. Носит усы», — передает поисковый отряд. Мужчина был одет в желтую футболку, черные штаны и черные кроссовки. Всех, кто обладает информацией о его местонахождении, просят обратиться в полицию или связаться с волонтерами поискового отряда по номеру 8(932)3239911.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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