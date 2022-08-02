Пермячка обучает моделей, чтобы помочь им уехать по контракту

Основательница академии сама работала во многих заграничных агентствах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермячка Кристина Печенкина основала академию iDOmodels для девушек и молодых людей, желающих стать моделями. Сама девушка работала с ведущими брендами, фотографами, агентствами и журналами по всему миру: в Милане, Париже, Германии, Нью-йорке, Лос-анджелесе, Таиланде. И теперь учит других. В аккаунте своей модельной академии в соцсетях Кристина подробно рассказывает, что входит в обучение.

«Хочешь стать моделью? Хочешь красиво позировать? Хочешь уехать по контракту? Я знаю, как это реализовать! Я хочу передать вам мой драгоценный опыт работы, алгоритм продвижения и становления в мире моды», — пишет основательница академии Кристина Печенкина.

На курсах в модельной академии учат работать перед камерой, актерским навыкам и речи, уходу за собой, этикету в модельном бизнесе, походке. Есть три уровня обучения: base (1,5 месяца), PRO (2 месяца), TOP (3 месяца). В программу обучения входят дисциплины «модельная теория», «позирование/дефиле», «актерское мастерство/сценическая речь», «современная хореография», «визаж и косметология», «стилист», «классическая хореография». Также проводятся дополнительные уроки по питанию, английскому языку. Выпускницы получают сертификат и портфолио, которое соответствует всем международным стандартам. Стоимость такого обучения обойдется в 20-40 тысяч рублей.

Ранее URA.RU рассказывало про другую известную модель родом из Перми. Наташа Поли отметила свой день рождения в Каннах. Туда приехал DJ Smash.

Кристина Печенкина работала во многих мировых модельных агентствах. Слоган академии: «Мы работали за границей, чтобы вы стали топ-моделью» Соцсети Кристины Печенкиной