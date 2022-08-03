В Челябинской области лже-минеры парализовали работу 450 зданий

К обследованию помещений привлекали кинологов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области очередная волна лже-минирований прошла 3 августа. По данным источника URA.RU в правоохранительных органах, силовиками из-за анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах пришлось проверить более 450 зданий с массовым пребыванием людей.

«Сначала утром 3 августа в несколько организаций поступили электронные сообщения о минировании помещений судов всех инстанций, всего больше 60 зданий, а также одного ТРК, администрации Челябинска и 65 школ. На проверку выехали более 200 силовиков, в том числе около 20 кинологов с собаками. Только закончили обследование, как на почту МЧС поступило сообщение о минировании всех детских садов города Челябинска, проверки в них продолжались до позднего вечера, всего проверили около 330 детсадов», — рассказал источник.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области URA.RU подтвердили, что накануне сотрудники полиции принимали участие в обследовании зданий и помещений. Никаких опасных предметов или веществ обнаружено не было.