Депутат Госдумы поймал вице-мэра Екатеринбурга на лжи

Комментарий Алексея Бубнова (по центру) особенно возмутил депутата Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский депутат Госдумы Андрей Альшевских раскритиковал власти Екатеринбурга — в частности, вице-мэра Алексея Бубнова (транспорт и благоустройство) — за предоставление ему якобы недостоверных сведений. В своем telegram-канале народный избранник пожаловался, что его обманули, отчитываясь об убранном мусоре на берегу Верх-Исетского пруда.

По словам Альшевских, в начале июля он попросил чиновников выяснить, почему пляж со стороны Электродепо находится в ужасном состоянии. А 3 августа ему пришел ответ от мэра Алексея Орлова, к которому был прикреплен развернутый комментарий Бубнова.

В нем говорится, что по контракту с администрацией Верх-Исетского района подрядчик должен прибираться на территории шесть раз в неделю. Выехав на место 22 июля, чиновники поручили бизнесменам убрать мусор с газонов возле здания на ул. Контролеров, 19. «По состоянию на 26 июля данная территория находится в удовлетворительном санитарном состоянии, основания для принятия дополнительных мер реагирования отсутствуют», — сказано в документе.

«Я бы, может, и поверил в результаты. Но вчера на улицу Контролеров выезжал непосредственно градоначальник (о рейде, никак не связанном с запросом от Альшевских, писало URA.RU — прим. ред.). Он своими глазами увидел удручающую картину (уборка так и не налажена) и дал поручение немедленно исправиться. Зачем сотрудники „серого дома“ врут депутату? Знал ли глава, что направил мне недостоверные сведения?» — задался вопросом Альшевских. В пресс-службе мэрии от комментариев воздержались.

Это не первый подобный выпад Альшевских в адрес Орлова и его команды. В мае Альшевских, которому администрация помогала на выборах 2021 года, критиковал мэра за его предложение наказывать вандалов при помощи нагаек.

Фото: телеграм-канал Андрея Альшевских

Фото: телеграм-канал Андрея Альшевских