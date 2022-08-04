Челябинская область поддержала отмену налогов на самолеты

Отмена налогов поддержит авиаотрасль, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Власти Челябинской области поддержали идею освободить самолеты, занесенные в российский регистр, от налога на имущество и транспортного налога. Оба налога относятся к региональным.

«Как минимум 12 субъектов РФ поддержали идею снизить или обнулить ставки по транспортному налогу и налогу на имущество за самолеты, зарегистрированные в России. Это следует из письма Минтранса в профильную авиационную Ассоциацию эксплуатантов воздушного транспорта и Росавиацию. Налоговые послабления поддержали власти Санкт-Петербурга, Владимирской, Воронежской, Ивановской и Челябинской областей, Забайкальского края, Ненецкого АО, Магадана (временно, на один финансовый год), Коми, Тывы, Бурятии и Чукотки, следует из писем властей этих регионов в Минтранс», — пишут «Известия».

Издание поясняет, что налоги на самолеты в России оплачиваются в регионе регистрации компании-владельца воздушного судна. Ставка налога на имущество за воздушные суда, которые по законодательству считаются недвижимым имуществом авиакомпаний, составляет не более 2,2%. Помимо этого лизинговые компании платят транспортный налог (сами авиаперевозчики от этого налога освобождены). Эксперты полагают, что отмена этих региональных налогов станет хорошей поддержкой авиаотрасли в новых экономических условиях.