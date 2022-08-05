Мужчина, укравший телефон, представился курьером Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Телефон жительницы Екатеринбурга Елены (имя изменено), заказанный и оплаченный через сервис доставки Ozon, забрал неизвестный, который представился курьером и убедил сотрудника сервиса отдать посылку ему. Об этом URA.RU рассказала сама екатеринбурженка.

«Телефон стоимостью около 120 тысяч рублей должны были привезти 18 июля в пункт выдачи на Мира, 50. Утром 19 июля, когда я была на работе, статус заказа сменился на „получен“. Я сразу пошла в пункт выдачи и стала разбираться. Оказалось, что мужчина лет 40 пришел в отделение Ozon, показал что-то в телефоне, якобы назвал номер заказа, мою фамилию», — рассказала Елена.

Сотрудники Ozon предоставили екатеринбурженке видео, на котором неизвестный мужчина в синей футболке забирает коробку с посылкой. Предположительно, в коробке, которую отдали «курьеру», находился телефон.

Елена написала заявление в полицию. Представитель Ozon объяснил девушке, что заказ может получить любой человек, у которого есть идентификатор заказа.

Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, сообщение по данному факту зарегистрировано в отделе полиции №1. Сотрудниками полиции проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное процессуальное решение.

URA.RU направило запрос представителю Ozon. Ответа на момент публикации не поступало.

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