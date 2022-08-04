В ЛНР едут врачи из пермских больниц

05 августа 2022 в 16:21 Размер текста - 17 +

В делегации — хирурги, анестезиологи и педиатры (архивное фото) Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В скором времени в Северодонецк (ЛНР) прибудут медики из Пермского края. Об этом сообщили в правительстве республики. «В ближайшее время в Северодонецк прибудет бригада медиков их Пермского края. Это анестезиологи, хирурги и педиатры — те врачи, которых в данный момент не хватает в центральной больнице города», — говорится в telegram-канале правительства ЛНР. 4 августа Северодонецкую центральную многопрофильную больницу посетили заместитель председателя правительства ЛНР Анна Тодорова и министр здравоохранения Наталия Пащенко. Сейчас в медучреждении уже организован прием пациентов, работает реанимационное отделение. Больница обеспечена лекарствами, запасами расходных материалов для проведения клинических анализов. Между тем, на территории еще разбирают завалы, оставшиеся после обстрелов ВСУ. В этом также помогают бригады из Перми. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой рассказать о количестве уехавших медиков и сроках их командировки. В ведомстве обещали уточнить информацию позже. В ЛНР и ДНР с 24 февраля проходит спецоперация РФ, которая направлена защиту жителей от киевской агрессии.

В скором времени в Северодонецк (ЛНР) прибудут медики из Пермского края. Об этом сообщили в правительстве республики. «В ближайшее время в Северодонецк прибудет бригада медиков их Пермского края. Это анестезиологи, хирурги и педиатры — те врачи, которых в данный момент не хватает в центральной больнице города», — говорится в telegram-канале правительства ЛНР. 4 августа Северодонецкую центральную многопрофильную больницу посетили заместитель председателя правительства ЛНР Анна Тодорова и министр здравоохранения Наталия Пащенко. Сейчас в медучреждении уже организован прием пациентов, работает реанимационное отделение. Больница обеспечена лекарствами, запасами расходных материалов для проведения клинических анализов. Между тем, на территории еще разбирают завалы, оставшиеся после обстрелов ВСУ. В этом также помогают бригады из Перми. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края с просьбой рассказать о количестве уехавших медиков и сроках их командировки. В ведомстве обещали уточнить информацию позже. В ЛНР и ДНР с 24 февраля проходит спецоперация РФ, которая направлена защиту жителей от киевской агрессии.