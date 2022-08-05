Тюменцы потребовали от властей внедрить разделение мусора

Тюменцы призвали властей создать больше пунктов приема и переработки отходов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Тюмени пожаловались на обилие мусора в городе в комментариях на странице губернатора региона Александра Моора в соцсетях. Тюменцы призвали властей обратить внимание на эту проблему и создать больше пунктов приема и переработки вторсырья.

«Скоро город будет завален мусором. Пора привлекать инвесторов для организации пунктов приема и переработки вторсырья. <…> Открыв пункты приема, граждане будут сдавать сырье чистое, это хороший переходный период для формирования в жителях навыка правильно отправлять на утилизацию сырье», — написала пользовательница Светлана Бачурина.

На комментарий тюменки ответила официальная страница департамента недропользования и экологии Тюменской области. Страница ведомства сообщила, что в регионе запущен пилотный проект по разделению мусора. В рамках него в школах и в зданиях органов исполнительной власти Тюменской области установили урны для организации раздельного сбора отходов.

«По итогам проекта будут приняты решения относительно дальнейшего внедрения системы раздельного сбора в жилом секторе, организациях, общественных пространствах исходя из необходимости обеспечения высокой эффективности процесса, отсутствия увеличения платы за услугу по обращению с отходами. Также региональным оператором ООО „ТЭО“ реализуется проект „Развитие сети экодомов в Тюменской области“ по созданию инфраструктуры образовательных, технических и культурных площадок, которые предполагают как прием вторичных материальных ресурсов, так и осуществление деятельности по экологическому образованию и просвещению», — рассказали в департаменте недропользования и экологии региона.