Полиция наказала медиков из Мегиона, работающих в ИВС

Медики в ИВС Мегиона работали с нарушениями Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Медики, работающие в изоляторе временного содержания Мегиона (ХМАО), получили дисциплинарные взыскания. По итогам проверки, которую проводила полиция и омбудсмен по правам человека в ХМАО Наталья Стребкова, в работе медперсонала были обнаружены серьезные нарушения. Об итогах проверки URA.RU рассказала сама Стребкова.

«По выявленным нарушениям федерального законодательства, в том числе по медико-санитарному обеспечению лиц, находящихся в изоляторе временного содержания, прокурором города Мегиона внесено представление начальнику ОМВД. Приняты меры к устранению выявленных нарушений, два должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», — сказала Стребкова.

Медицинский персонал изолятора работает с серьезными нарушениями с 2017 года. Так, сотрудники не имели плана работы, необходимых учетных документов. Также наблюдалась нехватка требуемых медикаментов.

Ранее URA.RU писало, что полиция Мегиона организовала проверку в отношении медицинских сотрудников изолятора. Были обнаружены и другие нарушения. Однако в пресс-службе УМВД по ХМАО заверили, что на большая часть замечаний была устранена.