Сотрудники Wildberries в Челябинске подозревают директора в краже

Директор склада заставляет подчиненных платить за товары, которые украла
Сотрудники одного из складов Wildberries в Челябинске подозревают своего директора в краже товаров. По словам сотрудников, директор крадет вещи по ночам, а утром выставляет сотрудникам чеки на оплату якобы утерянного товара.
«Штрафы за потерю товаров были и раньше, но сейчас участились. Рабочие недовольны, но жалобу писать не хотят — боятся последствий и увольнений, а директорша продолжает набивать карманы товарами на деньги подчиненных», — приводит слова работников telegram-канал Mash.
URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответа не последовало.
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