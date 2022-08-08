Сотрудники Wildberries в Челябинске подозревают директора в краже

Директор склада заставляет подчиненных платить за товары, которые украла Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Сотрудники одного из складов Wildberries в Челябинске подозревают своего директора в краже товаров. По словам сотрудников, директор крадет вещи по ночам, а утром выставляет сотрудникам чеки на оплату якобы утерянного товара.

«Штрафы за потерю товаров были и раньше, но сейчас участились. Рабочие недовольны, но жалобу писать не хотят — боятся последствий и увольнений, а директорша продолжает набивать карманы товарами на деньги подчиненных», — приводит слова работников telegram-канал Mash.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответа не последовало.