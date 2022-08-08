Сотрудники Wildberries в Челябинске подозревают директора в краже

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Директор склада заставляет подчиненных платить за товары, которые украла Фото:

Сотрудники одного из складов Wildberries в Челябинске подозревают своего директора в краже товаров. По словам сотрудников, директор крадет вещи по ночам, а утром выставляет сотрудникам чеки на оплату якобы утерянного товара.

«Штрафы за потерю товаров были и раньше, но сейчас участились. Рабочие недовольны, но жалобу писать не хотят — боятся последствий и увольнений, а директорша продолжает набивать карманы товарами на деньги подчиненных», — приводит слова работников telegram-канал Mash.

URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответа не последовало.

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Сотрудники одного из складов Wildberries в Челябинске подозревают своего директора в краже товаров. По словам сотрудников, директор крадет вещи по ночам, а утром выставляет сотрудникам чеки на оплату якобы утерянного товара. «Штрафы за потерю товаров были и раньше, но сейчас участились. Рабочие недовольны, но жалобу писать не хотят — боятся последствий и увольнений, а директорша продолжает набивать карманы товарами на деньги подчиненных», — приводит слова работников telegram-канал Mash. URA.RU направило запрос в пресс-службу Wildberries. На момент публикации ответа не последовало.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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