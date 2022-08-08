В Сургуте деревянная баня превратилась в огромный костер. Видео, фото

09 августа 2022 в 19:40 Размер текста - 17 +

Пожар произошел рядом со спорткомплексом «Геолог» Фото: читатель Телеграм-канала «Ханты, деньги, нефтевышки» В Сургуте в 25-микрарайоне загорелась деревянная баня. На место ЧП направлено несколько пожарных расчетов. Об этом URA.RU сообщили читатели telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки» и прислали видео пожара. «Поступило сообщение, что рядом со спортивным центром „Геолог“ загорелась баня. Туда выехали подразделения пожарных. Сейчас они уже приступили к тушению. Точно сказать, насколько все серьезно, сказать не могу. Но уже известно, что пострадавших нет», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Александр Стрелов. Более подробная информация появится после того, как пожарные потушат возгорание. На место ЧП выехал дознаватель пожарного надзора Сургута. Ему предстоит выяснить, что стало причиной пожара. Фото: читатель Телеграм-канала «Ханты, деньги, нефтевышки» Фото: читатель Телеграм-канала «Ханты, деньги, нефтевышки» Ранее URA.RU сообщало, что два пожара напугали жителей ХМАО. Возгорания произошли примерно в одно и то же время. В Сургуте загорелось заброшенное здание, а в Белом Яре — квартира.

В Сургуте в 25-микрарайоне загорелась деревянная баня. На место ЧП направлено несколько пожарных расчетов. Об этом URA.RU сообщили читатели telegram-канала «Ханты, деньги, нефтевышки» и прислали видео пожара. «Поступило сообщение, что рядом со спортивным центром „Геолог“ загорелась баня. Туда выехали подразделения пожарных. Сейчас они уже приступили к тушению. Точно сказать, насколько все серьезно, сказать не могу. Но уже известно, что пострадавших нет», — сообщил начальник отдела надзорной деятельности ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Александр Стрелов. Более подробная информация появится после того, как пожарные потушат возгорание. На место ЧП выехал дознаватель пожарного надзора Сургута. Ему предстоит выяснить, что стало причиной пожара. Ранее URA.RU сообщало, что два пожара напугали жителей ХМАО. Возгорания произошли примерно в одно и то же время. В Сургуте загорелось заброшенное здание, а в Белом Яре — квартира.