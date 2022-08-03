В Сургуте и в поселке Белый Яр Сургутсткого района (ХМАО) произошли пожары. В Сургуте загорелось заброшенное здание, а в Белом Яре — квартира, сообщается в соцсетях. Местные жители делятся эмоциями в комментариях.
«Это какой-то судный день! Столько событий трагических произошло», — написала под записью в паблике «К-Информ» пользователь Neonila Petrova. «Жуть какая», — поделилась Татьяна Десятова. «Такой сильный пожар, хлопки какие-то слышно было, думала, АЗС горит», — прокомментировала Ирина Рудакова.
«В 21:30 диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном деревянном доме по улице Лесная в г. п. Белый Яр. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже. Из здания эвакуировались 32 человека. Пострадавших людей нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.
«В Сургуте горит заброшенное ветхое здание. По предварительным данным, подожгли дети», — рассказали URA.RU в Пожнадзоре Сургута.
Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск затягивает дымом от лесных пожаров. В воздухе чувствуется удушливый запах гари.
Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки»