03 августа 2022

Два пожара напугали жителей ХМАО. «Это какой-то судный день!»

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар. Тюмень, пожар, огонь
О пострадавших не сообщается Фото:

В Сургуте и в поселке Белый Яр Сургутсткого района (ХМАО) произошли пожары. В Сургуте загорелось заброшенное здание, а в Белом Яре — квартира, сообщается в соцсетях. Местные жители делятся эмоциями в комментариях.

«Это какой-то судный день! Столько событий трагических произошло», — написала под записью в паблике «К-Информ» пользователь Neonila Petrova. «Жуть какая», — поделилась Татьяна Десятова. «Такой сильный пожар, хлопки какие-то слышно было, думала, АЗС горит», — прокомментировала Ирина Рудакова.

«В 21:30 диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном деревянном доме по улице Лесная в г. п. Белый Яр. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже. Из здания эвакуировались 32 человека. Пострадавших людей нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО.

«В Сургуте горит заброшенное ветхое здание. По предварительным данным, подожгли дети», — рассказали URA.RU в Пожнадзоре Сургута.

Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск затягивает дымом от лесных пожаров. В воздухе чувствуется удушливый запах гари.

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В Сургуте и в поселке Белый Яр Сургутсткого района (ХМАО) произошли пожары. В Сургуте загорелось заброшенное здание, а в Белом Яре — квартира, сообщается в соцсетях. Местные жители делятся эмоциями в комментариях. «Это какой-то судный день! Столько событий трагических произошло», — написала под записью в паблике «К-Информ» пользователь Neonila Petrova. «Жуть какая», — поделилась Татьяна Десятова. «Такой сильный пожар, хлопки какие-то слышно было, думала, АЗС горит», — прокомментировала Ирина Рудакова. «В 21:30 диспетчеру Сургутского пожарно-спасательного гарнизона поступило сообщение о возгорании в двухэтажном многоквартирном деревянном доме по улице Лесная в г. п. Белый Яр. На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений наблюдалось задымление на втором этаже. Из здания эвакуировались 32 человека. Пострадавших людей нет», — сообщили в пресс-службе МЧС по ХМАО. «В Сургуте горит заброшенное ветхое здание. По предварительным данным, подожгли дети», — рассказали URA.RU в Пожнадзоре Сургута. Ранее URA.RU писало, что Ханты-Мансийск затягивает дымом от лесных пожаров. В воздухе чувствуется удушливый запах гари.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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