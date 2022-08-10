Мать из Екатеринбурга хотела продать 7-летнего ребенка на органы

Свердловчанка пыталась продать ребенка через группы в соцсетях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жительница Екатеринбурга, которую поймали за продажей собственного сына за 300 тысяч рублей, состояла в пабликах по трансплантологии и продаже детей. Корреспондент URA.RU нашел страницу женщины в соцсетях и убедился, что она публиковала объявления о продаже 7-летнего ребенка в этих сообществах.

«Добрый день. Я ищу хорошую семью для ребенка. Отдам мальчика, 7 лет. Очень хороший и спокойный», — писала женщина в сообществе «кто хочет взять/отдать ребенка», посвященном продаже органов и детей в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры НКО «Альтернатива» обнаружили объявление свердловчанки о продаже сына в одном из таких сообществ. Активисты вступили в переписку с матерью и договорились о «покупке» мальчика, заранее предупредив полицию Екатеринбурга. Позже женщина рассказала, что продает ребенка из-за поведения нынешнего мужа, который всячески избивал и унижал мальчика.

Женщина пыталась продать ребенка в соцсетях Скрин: страница во «ВКонтакте»

Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело.