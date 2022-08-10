Мать из Екатеринбурга хотела продать 7-летнего ребенка на органы

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Город. Клипарт. Курган, ребенок, лето, мальчик, качели
Свердловчанка пыталась продать ребенка через группы в соцсетях Фото:

Жительница Екатеринбурга, которую поймали за продажей собственного сына за 300 тысяч рублей, состояла в пабликах по трансплантологии и продаже детей. Корреспондент URA.RU нашел страницу женщины в соцсетях и убедился, что она публиковала объявления о продаже 7-летнего ребенка в этих сообществах.

«Добрый день. Я ищу хорошую семью для ребенка. Отдам мальчика, 7 лет. Очень хороший и спокойный», — писала женщина в сообществе «кто хочет взять/отдать ребенка», посвященном продаже органов и детей в соцсети «ВКонтакте».

Волонтеры НКО «Альтернатива» обнаружили объявление свердловчанки о продаже сына в одном из таких сообществ. Активисты вступили в переписку с матерью и договорились о «покупке» мальчика, заранее предупредив полицию Екатеринбурга. Позже женщина рассказала, что продает ребенка из-за поведения нынешнего мужа, который всячески избивал и унижал мальчика.

Женщина пыталась продать ребенка в соцсетях

Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело.

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Жительница Екатеринбурга, которую поймали за продажей собственного сына за 300 тысяч рублей, состояла в пабликах по трансплантологии и продаже детей. Корреспондент URA.RU нашел страницу женщины в соцсетях и убедился, что она публиковала объявления о продаже 7-летнего ребенка в этих сообществах. «Добрый день. Я ищу хорошую семью для ребенка. Отдам мальчика, 7 лет. Очень хороший и спокойный», — писала женщина в сообществе «кто хочет взять/отдать ребенка», посвященном продаже органов и детей в соцсети «ВКонтакте». Волонтеры НКО «Альтернатива» обнаружили объявление свердловчанки о продаже сына в одном из таких сообществ. Активисты вступили в переписку с матерью и договорились о «покупке» мальчика, заранее предупредив полицию Екатеринбурга. Позже женщина рассказала, что продает ребенка из-за поведения нынешнего мужа, который всячески избивал и унижал мальчика. Ранее агентство писало, что екатеринбурженка пыталась продать своего 7-летнего сына от первого брака за 300 тысяч рублей. Как сообщила женщина, продать ребенка она решила из-за долгов и ссор с новым мужем. Волонтеры организации «Альтернатива» рассказали, что сделка прошла в торговом центре. Позже на женщину завели уголовное дело.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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