В Кургане СМИ не смогут попасть на суд над экс-пиарщиком Шумкова

В Кургане началось разбирательство по делу экс-пиарщика губернатора Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Первое судебное заседание по делу обвиненного в мошенничестве бывшего пиарщика курганского губернатора Александра Тетерина пройдет без журналистов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили в Курганском городском суде.

Суд над бывшим пресс-секретарем губернатора должен пройти 11 августа, однако заседание состоится в вынужденно закрытом режиме. «Для журналистов не смогли найти свободный зал, поэтому заседание будет проведено в кабинете судьи. Там для представителей СМИ просто нет места», — сообщили в горсуде.

По данным следствия, Тетерин обвиняется в совершении преступления по статье 159 ч. 3 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере). По версии источников, суть обвинения сводится к подписи неких давних документов, касающихся организации спортивных мероприятий. Инсайдеры уверены в невиновности Тетерина и в том, что суд во всем разберется.

Александр Тетерин работал в пресс-службе областного правительства с начала 2021 года. Официально он возглавил департамент информационной и внутренней политики Курганской области в феврале 2022 года, но уже в мае 2022 года Тетерин покинул этот пост.