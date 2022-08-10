Чичерина и группа «Крематорий» выступят на празднике в Сургуте

11 августа 2022 в 21:08 Размер текста - 17 +

Концерт рок-музыкантов состоится 3 сентября Фото: Александр Мамаев © URA.RU Певица Чичерина и рок-группа «Крематорий» выступят на концерте в Сургуте. Он пройдет 3 сентября ко Дню работника нефтегазовой промышленности. Об этом URA.RU рассказали в компании «Газпром трансгаз Сургут». «3 сентября приглашены группа „Крематорий“ и Чичерина на празднование нашего профессионального праздника — День работника нефтяной и газовой промышленности, который пройдет на пересечении Университетской и Ленина — новой городской площади», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия. Звезды выступят вечером на завершении концерта. Проход будет свободный. Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж с концерта The Hatters, которые спели на закрытии главной молодежной тусовки УрФО в Ханты-Мансийске. Их фронтмен Юрий Музыченко даже сделал себе татуировку в одной из городских студий.

Певица Чичерина и рок-группа «Крематорий» выступят на концерте в Сургуте. Он пройдет 3 сентября ко Дню работника нефтегазовой промышленности. Об этом URA.RU рассказали в компании «Газпром трансгаз Сургут». «3 сентября приглашены группа „Крематорий“ и Чичерина на празднование нашего профессионального праздника — День работника нефтяной и газовой промышленности, который пройдет на пересечении Университетской и Ленина — новой городской площади», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия. Звезды выступят вечером на завершении концерта. Проход будет свободный. Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж с концерта The Hatters, которые спели на закрытии главной молодежной тусовки УрФО в Ханты-Мансийске. Их фронтмен Юрий Музыченко даже сделал себе татуировку в одной из городских студий.