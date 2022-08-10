10 августа 2022

Чичерина и группа «Крематорий» выступят на празднике в Сургуте

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Концерт группы «Чичерина» в день 20-летия коллектива. Екатеринбург, чичерина юлия, группа чичерина
Концерт рок-музыкантов состоится 3 сентября Фото:

Певица Чичерина и рок-группа «Крематорий» выступят на концерте в Сургуте. Он пройдет 3 сентября ко Дню работника нефтегазовой промышленности. Об этом URA.RU рассказали в компании «Газпром трансгаз Сургут».

«3 сентября приглашены группа „Крематорий“ и Чичерина на празднование нашего профессионального праздника — День работника нефтяной и газовой промышленности, который пройдет на пересечении Университетской и Ленина — новой городской площади», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия.

Звезды выступят вечером на завершении концерта. Проход будет свободный. Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж с концерта The Hatters, которые спели на закрытии главной молодежной тусовки УрФО в Ханты-Мансийске. Их фронтмен Юрий Музыченко даже сделал себе татуировку в одной из городских студий.

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Певица Чичерина и рок-группа «Крематорий» выступят на концерте в Сургуте. Он пройдет 3 сентября ко Дню работника нефтегазовой промышленности. Об этом URA.RU рассказали в компании «Газпром трансгаз Сургут». «3 сентября приглашены группа „Крематорий“ и Чичерина на празднование нашего профессионального праздника — День работника нефтяной и газовой промышленности, который пройдет на пересечении Университетской и Ленина — новой городской площади», — рассказали корреспонденту URA.RU в пресс-службе предприятия. Звезды выступят вечером на завершении концерта. Проход будет свободный. Ранее URA.RU публиковало фоторепортаж с концерта The Hatters, которые спели на закрытии главной молодежной тусовки УрФО в Ханты-Мансийске. Их фронтмен Юрий Музыченко даже сделал себе татуировку в одной из городских студий.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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