The Hatters спели на закрытии главной молодежной тусовки УрФО. Фоторепортаж

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Форум «Утро» в Ханты-Мансийске длился десять дней Фото:

В Ханты-Мансийске завершился форум «Утро» — главная молодежная тусовка УрФО. Он длился десять дней.

На закрытии тусовки выступила группа The Hatters. Форум состоялся в археопарке Ханты-Мансийска. На мероприятии собрались несколько сотен участников со всего Уральского федерального округа.

На закрытии форума
Зрители на закрытии мероприятия
Юрий Музыченко (The Hatters) на сцене
Зрители
На закрытии главной молодежной тусовки УрФО
Форум «Утро» собрал несколько сотен участников со всего Уральского федерального округа
Выступление The Hatters
Выступление The Hatters
Зрители
Зрители на закрытии форума

Ранее URA.RU писало, что Челябинск станет городом проведения форума «УТРО» в 2023 году. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, что форум «УТРО» может стать для его участников социальным лифтом. Площадка открывает дорогу в большой бизнес и политику.

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В Ханты-Мансийске завершился форум «Утро» — главная молодежная тусовка УрФО. Он длился десять дней. На закрытии тусовки выступила группа The Hatters. Форум состоялся в археопарке Ханты-Мансийска. На мероприятии собрались несколько сотен участников со всего Уральского федерального округа. Ранее URA.RU писало, что Челябинск станет городом проведения форума «УТРО» в 2023 году. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, что форум «УТРО» может стать для его участников социальным лифтом. Площадка открывает дорогу в большой бизнес и политику.
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