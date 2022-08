Музыченко из The Hatters сделал татуировку в Ханты-Мансийске. Фото

Юрий Музыченко сделал татуировку в Ханты-Мансийске Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Солист группы The Hatters Юрий Музыченко, посещая Ханты-Мансийск в рамках форума «УТРО», сделал татуировку в одной из студий города. Об этом URA.RU рассказал тату-мастер, который выполнял татуировку, Семен Чепурной. «Музыченко сделал две татуировки на спине, это надписи. Одну из них разрешили выложить, другую он должен показать, когда выйдет выпуск на YouTube», — рассказал Чепурной. Группа The Hatters выступала на закрытии главного молодежного форума УрФО в Ханты-Мансийске, который продлился десять дней. Татуировка, которую Юрий Музыченко сделал в Ханты-Мансийске Семен Чепурной URA.RU подготовило фоторепортаж о закрытии форума и выступлении группы The Hatters. Ранее агентство писало, что следующим городом проведения форума «УТРО» в 2023 году станет Челябинск. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, что форум «УТРО» может стать для его участников социальным лифтом. Площадка открывает дорогу в большой бизнес и политику.

