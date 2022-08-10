10 августа 2022

Музыченко из The Hatters сделал татуировку в Ханты-Мансийске. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Группа The Hatters на Ural Music Night. Екатеринбург, музыченко юрий, muzichenko yuri
Юрий Музыченко сделал татуировку в Ханты-Мансийске Фото:

Солист группы The Hatters Юрий Музыченко, посещая Ханты-Мансийск в рамках форума «УТРО», сделал татуировку в одной из студий города. Об этом URA.RU рассказал тату-мастер, который выполнял татуировку, Семен Чепурной.

«Музыченко сделал две татуировки на спине, это надписи. Одну из них разрешили выложить, другую он должен показать, когда выйдет выпуск на YouTube», — рассказал Чепурной. Группа The Hatters выступала на закрытии главного молодежного форума УрФО в Ханты-Мансийске, который продлился десять дней.

Татуировка, которую Юрий Музыченко сделал в Ханты-Мансийске

URA.RU подготовило фоторепортаж о закрытии форума и выступлении группы The Hatters. Ранее агентство писало, что следующим городом проведения форума «УТРО» в 2023 году станет Челябинск. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, что форум «УТРО» может стать для его участников социальным лифтом. Площадка открывает дорогу в большой бизнес и политику.

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Солист группы The Hatters Юрий Музыченко, посещая Ханты-Мансийск в рамках форума «УТРО», сделал татуировку в одной из студий города. Об этом URA.RU рассказал тату-мастер, который выполнял татуировку, Семен Чепурной. «Музыченко сделал две татуировки на спине, это надписи. Одну из них разрешили выложить, другую он должен показать, когда выйдет выпуск на YouTube», — рассказал Чепурной. Группа The Hatters выступала на закрытии главного молодежного форума УрФО в Ханты-Мансийске, который продлился десять дней. URA.RU подготовило фоторепортаж о закрытии форума и выступлении группы The Hatters. Ранее агентство писало, что следующим городом проведения форума «УТРО» в 2023 году станет Челябинск. Полномочный представитель президента России в УрФО Владимир Якушев рассказал, что форум «УТРО» может стать для его участников социальным лифтом. Площадка открывает дорогу в большой бизнес и политику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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