Турфирмы рассказали, куда пермяки летали летом вместо Турции

12 августа 2022 в 16:47 Размер текста - 17 +

Среди популярных направлений у пермяков были: Сочи, Туапсе, Анапа и Абхазия Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за резкого роста цен на путевки в Турцию пермяки начали обращать внимание на российские курорты. Также некоторые жители Пермского края выбирали более далекие направления за ту же цену, рассказали URA.RU в местных турфирмах. «Спрос поменялся в связи с ростом цен на Турцию почти на 50%. Многие туристы пересмотрели вариант Турции и провели отдых на нашем юге. Это район Сочи и более дешевые варианты: Туапсе, Анапа, Краснодар», — рассказал руководитель турагентства Coral Travel. Также популярна у пермяков была и Абхазия. Особенно высоким спрос был на туры на юг в июле. С начала августа многие пермяки стали отдыхать на сплавах и турбазах в родном крае. В турагентстве «Акапулько» также рассказали, что из-за повышения стоимости пермяки предпочли российский юг. Доля российских туров вместе с Абхазией в общей доле продаж агентства составляет около 50%. Несмотря на то, что популярность Турции упала, путевки туда все равно хорошо продаются (30% от общей доли продаж). Многие пермяки, посмотрев на цены на турецкие курорты, решили выбрать другие страны за практически ту же цену: ОАЭ, Египет и Мальдивы.

Из-за резкого роста цен на путевки в Турцию пермяки начали обращать внимание на российские курорты. Также некоторые жители Пермского края выбирали более далекие направления за ту же цену, рассказали URA.RU в местных турфирмах. «Спрос поменялся в связи с ростом цен на Турцию почти на 50%. Многие туристы пересмотрели вариант Турции и провели отдых на нашем юге. Это район Сочи и более дешевые варианты: Туапсе, Анапа, Краснодар», — рассказал руководитель турагентства Coral Travel. Также популярна у пермяков была и Абхазия. Особенно высоким спрос был на туры на юг в июле. С начала августа многие пермяки стали отдыхать на сплавах и турбазах в родном крае. В турагентстве «Акапулько» также рассказали, что из-за повышения стоимости пермяки предпочли российский юг. Доля российских туров вместе с Абхазией в общей доле продаж агентства составляет около 50%. Несмотря на то, что популярность Турции упала, путевки туда все равно хорошо продаются (30% от общей доли продаж). Многие пермяки, посмотрев на цены на турецкие курорты, решили выбрать другие страны за практически ту же цену: ОАЭ, Египет и Мальдивы.