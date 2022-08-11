Зэк из Сургута пытается спасти свой дом, который сносят чиновники

12 августа 2022 в 18:54 Размер текста - 17 +

Власти Сургута снесут дома заключенного (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти Сургута (ХМАО) сносят ветхий дом местного жителя, который находится в тюрьме и не может получить новую квартиру. Вместе с этим на старую квартиру заключенного наложен арест из-за долга по коммуналке, что еще сильнее осложняет его положение. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. «Дом заключенного идет под снос. Соответственно, он не имеет возможности подать документы на обмен жилого помещения, выписать доверенность надежному человеку у него возможности тоже нет. После нашего вмешательства удалось подать документы на замену жилого помещения, но выяснилось, что на его жилье наложен арест из-за задолженности за услуги ЖКХ», — сказала Стребкова. Она добавила, что из-за ареста, наложенного судебными приставами, у заключенного нет возможности зарегистрироваться в новой квартире. На данный момент направлено ходатайство о возложении ареста на новое жилье, которое мужчина получит взамен снесенного. Дальнейшие действия будут определяться судебными приставами, наложившими арест.

Власти Сургута (ХМАО) сносят ветхий дом местного жителя, который находится в тюрьме и не может получить новую квартиру. Вместе с этим на старую квартиру заключенного наложен арест из-за долга по коммуналке, что еще сильнее осложняет его положение. Об этом URA.RU рассказала уполномоченный по правам человека Наталья Стребкова. «Дом заключенного идет под снос. Соответственно, он не имеет возможности подать документы на обмен жилого помещения, выписать доверенность надежному человеку у него возможности тоже нет. После нашего вмешательства удалось подать документы на замену жилого помещения, но выяснилось, что на его жилье наложен арест из-за задолженности за услуги ЖКХ», — сказала Стребкова. Она добавила, что из-за ареста, наложенного судебными приставами, у заключенного нет возможности зарегистрироваться в новой квартире. На данный момент направлено ходатайство о возложении ареста на новое жилье, которое мужчина получит взамен снесенного. Дальнейшие действия будут определяться судебными приставами, наложившими арест.