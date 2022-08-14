Шлеменко ответил на вызов Емельяненко, осевшего в Екатеринбурге. Видео

15 августа 2022 в 04:02 Размер текста - 17 +

Боец ММА Александр Шлеменко отказался от боя, заявив, что у него другие планы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Боец смешанных единоборств, известный по выступлениям в международных турнирах Bellator MMA, Александр Шлеменко шокирован тем, что ему бросил вызов боксер Александр Емельяненко, лечившийся от алкоголизма в Екатеринбурге, а теперь тренирующийся здесь. Но менять свои планы ради Емельяненко боец не собирается. «Я шокирован [вызовом Емельяненко]. За последний год я самый вызываемый боец. С одной стороны, это не может не радовать — все хотят со мной подраться, даже Александр Емельяненко. Но как я могу ломать свои планы? Когда у меня было свободное время, их (вызовов — прим. ред.) не было. У меня уже запланировано три боя, есть серьезный соперник — Илич», — рассказал Шлеменко автору youtube-канала «Ушатайка». Также в интервью Шлеменко отметил, что всегда поддерживал Емельяненко и желал ему здоровья, чтобы он не пил и не был антипримером. Ранее URA.RU сообщало, что боксер Александр Емельяненко, пролечившийся в Екатеринбурге от алкоголизма, а теперь готовящийся здесь к бою с Вячеславом Дациком, бросил вызов Александру Шлеменко. Он предложил сразиться по правилам бокса.

Боец смешанных единоборств, известный по выступлениям в международных турнирах Bellator MMA, Александр Шлеменко шокирован тем, что ему бросил вызов боксер Александр Емельяненко, лечившийся от алкоголизма в Екатеринбурге, а теперь тренирующийся здесь. Но менять свои планы ради Емельяненко боец не собирается. «Я шокирован [вызовом Емельяненко]. За последний год я самый вызываемый боец. С одной стороны, это не может не радовать — все хотят со мной подраться, даже Александр Емельяненко. Но как я могу ломать свои планы? Когда у меня было свободное время, их (вызовов — прим. ред.) не было. У меня уже запланировано три боя, есть серьезный соперник — Илич», — рассказал Шлеменко автору youtube-канала «Ушатайка». Также в интервью Шлеменко отметил, что всегда поддерживал Емельяненко и желал ему здоровья, чтобы он не пил и не был антипримером. Ранее URA.RU сообщало, что боксер Александр Емельяненко, пролечившийся в Екатеринбурге от алкоголизма, а теперь готовящийся здесь к бою с Вячеславом Дациком, бросил вызов Александру Шлеменко. Он предложил сразиться по правилам бокса.