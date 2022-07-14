Боец ММА назвал алкашом занимающегося в Екатеринбурге Емельяненко

15 июля 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Бой Александра Емельяненко и Виктора Пешта на турнире по смешанным единоборствам в Екатеринбурге Фото: Анна Майорова © URA.RU Боец смешанных единоборств и чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев рассказал, что ему предлагали подраться с Александром Емельяненко, который лечился от алкогольной зависимости в Екатеринбурге, а теперь готовится здесь к бою с Вячеславом Дациком. Бикрев отказался от боя и сказал журналистам, что выиграть у Емельяненко — это как побить старого алкаша. «Мне стало жалко дедушку. Его уже все бьют, надо его оставить в покое. И пускай дерется с блогерами со своим уровнем, как он ведет жизнь. Ну и на каком спортивном уровне он сейчас находится? Я считаю, что любой тяжеловес его побьет. Выиграл у него — значит, побил старого алкаша», — заявил Бикрев в интервью изданию «Чемпионат». Спортсмен не понимает, как можно в случае победы над Емельяненко гордиться этим. Идти на такое можно, только если предлагают приличный гонорар. Также он раскритиковал тренировки Емельяненко, о которых тот рассказывает в своем telegram-канале. «У меня кровь из глаз льется. Мне его жалко — видно, как он страдает, бежит в лесу со скоростью муравья. Или когда он бьет мешок — это очень смешно. Кроме смеха, это ничего не вызывает», — заявил Бикрев. С конца мая Александр Емельяненко проходит лечение в частной клинике в Екатеринбурге от алкогольной зависимости. В последних постах в telegram-канале спортсмен рассказывает, что активно приходит в форму и занимается, так как ему предстоят бои с Вячеславом Дациком и с Антонио «Бигфутом» Силвой. В уральской столице Емельяненко даже встречался с местным бойцом Иваном Штырковым. «Те, кто не верит, что я наберу свою форму — это хейтеры, они были перед каждым боем, им лишь бы что-то написать. Пусть и дальше пишут, писуны», — рассказывал на одном из видео в канале Емельяненко. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Боец смешанных единоборств и чемпион Fight Nights Дмитрий Бикрев рассказал, что ему предлагали подраться с Александром Емельяненко, который лечился от алкогольной зависимости в Екатеринбурге, а теперь готовится здесь к бою с Вячеславом Дациком. Бикрев отказался от боя и сказал журналистам, что выиграть у Емельяненко — это как побить старого алкаша. «Мне стало жалко дедушку. Его уже все бьют, надо его оставить в покое. И пускай дерется с блогерами со своим уровнем, как он ведет жизнь. Ну и на каком спортивном уровне он сейчас находится? Я считаю, что любой тяжеловес его побьет. Выиграл у него — значит, побил старого алкаша», — заявил Бикрев в интервью изданию «Чемпионат». Спортсмен не понимает, как можно в случае победы над Емельяненко гордиться этим. Идти на такое можно, только если предлагают приличный гонорар. Также он раскритиковал тренировки Емельяненко, о которых тот рассказывает в своем telegram-канале. «У меня кровь из глаз льется. Мне его жалко — видно, как он страдает, бежит в лесу со скоростью муравья. Или когда он бьет мешок — это очень смешно. Кроме смеха, это ничего не вызывает», — заявил Бикрев. С конца мая Александр Емельяненко проходит лечение в частной клинике в Екатеринбурге от алкогольной зависимости. В последних постах в telegram-канале спортсмен рассказывает, что активно приходит в форму и занимается, так как ему предстоят бои с Вячеславом Дациком и с Антонио «Бигфутом» Силвой. В уральской столице Емельяненко даже встречался с местным бойцом Иваном Штырковым. «Те, кто не верит, что я наберу свою форму — это хейтеры, они были перед каждым боем, им лишь бы что-то написать. Пусть и дальше пишут, писуны», — рассказывал на одном из видео в канале Емельяненко.