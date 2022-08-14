Занимающийся в Екатеринбурге Емельяненко бросил вызов легенде ММА

Александр Емельяненко хочет боксировать с Александром Шлеменко (на фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Боксер Александр Емельяненко, пролечившийся в Екатеринбурге от алкоголизма, а теперь готовящийся здесь к бою с Вячеславом Дациком, бросил вызов бойцу смешанных единоборств, известному по выступлениям в международных турнирах Bellator MMA, Александру Шлеменко. Об этом сообщает промоушн RCC в telegram-канале.

«Хочется обратиться к Шлеменко, бойцу невидимого фронта, заложнику общественного порядка. Мы вроде поговорили, у тебя есть мой номер телефона, но теперь ты снова через интернет что-то про меня говоришь. Давай не будем в единоборствах драться, давай по правилам бокса встретимся!», — заявил Емельяненко на пресс-конференции перед финалом RCC Fight Show, которое сегодня состоялось в Екатеринбурге.

Ранее URA.RU сообщало, что российский боец смешанного стиля Александр Шлеменко проведет в Екатеринбурге поединок с сербом Александром Иличем. Бой запланирован на 26 августа.