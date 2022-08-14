14 августа 2022
13 августа 2022

В Тюмени продают гостиницу по цене двухкомнатной квартиры. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Многофункциональный комплекс «Башня Исеть». Екатеринбург, отель, кровать, номер отеля, гостиница, апартаменты, интерьер, спальня, жилье, подушки, сон, аренда квартиры
Номера гостиницы переделаны из трехкомнатной квартиры Фото:

В Тюмени за 5 млн рублей продают гостиницу, расположенную на первом этаже многоквартирного дома. Объявление опубликовано на сайте Avito. За аналогичную цену в Тюмени, по данным портала, можно купить двухкомнатную квартиру.

«Продам готовый, работающий бизнес. Четыре мини-студии. В каждой санузел, кухня. Полностью жилые. Сделано из 3-комнатной квартиры на первом этаже. Семь лет в собственности. Свежий ремонт. Беспроблемные соседи. Есть постоянные гости, организации. Работает без простоев. Жесткий спрос. Доход 100000 — 120000 руб в месяц, чистыми», — говорится в объявлении. По словам продавца, причиной продажи бизнеса является переезд в другую страну.

Ранее URA.RU писало о нелегальной гостинице, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома. Жильцы жаловались на шум и мусор от постояльцев гостиницы.

В каждом номере размещен санузел, своя мини-кухня

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В Тюмени за 5 млн рублей продают гостиницу, расположенную на первом этаже многоквартирного дома. Объявление опубликовано на сайте Avito. За аналогичную цену в Тюмени, по данным портала, можно купить двухкомнатную квартиру. «Продам готовый, работающий бизнес. Четыре мини-студии. В каждой санузел, кухня. Полностью жилые. Сделано из 3-комнатной квартиры на первом этаже. Семь лет в собственности. Свежий ремонт. Беспроблемные соседи. Есть постоянные гости, организации. Работает без простоев. Жесткий спрос. Доход 100000 — 120000 руб в месяц, чистыми», — говорится в объявлении. По словам продавца, причиной продажи бизнеса является переезд в другую страну. Ранее URA.RU писало о нелегальной гостинице, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома. Жильцы жаловались на шум и мусор от постояльцев гостиницы.
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