В Тюмени за 5 млн рублей продают гостиницу, расположенную на первом этаже многоквартирного дома. Объявление опубликовано на сайте Avito. За аналогичную цену в Тюмени, по данным портала, можно купить двухкомнатную квартиру.
«Продам готовый, работающий бизнес. Четыре мини-студии. В каждой санузел, кухня. Полностью жилые. Сделано из 3-комнатной квартиры на первом этаже. Семь лет в собственности. Свежий ремонт. Беспроблемные соседи. Есть постоянные гости, организации. Работает без простоев. Жесткий спрос. Доход 100000 — 120000 руб в месяц, чистыми», — говорится в объявлении. По словам продавца, причиной продажи бизнеса является переезд в другую страну.
Ранее URA.RU писало о нелегальной гостинице, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома. Жильцы жаловались на шум и мусор от постояльцев гостиницы.
В каждом номере размещен санузел, своя мини-кухня
Avito
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В Тюмени за 5 млн рублей продают гостиницу, расположенную на первом этаже многоквартирного дома. Объявление опубликовано на сайте Avito. За аналогичную цену в Тюмени, по данным портала, можно купить двухкомнатную квартиру. «Продам готовый, работающий бизнес. Четыре мини-студии. В каждой санузел, кухня. Полностью жилые. Сделано из 3-комнатной квартиры на первом этаже. Семь лет в собственности. Свежий ремонт. Беспроблемные соседи. Есть постоянные гости, организации. Работает без простоев. Жесткий спрос. Доход 100000 — 120000 руб в месяц, чистыми», — говорится в объявлении. По словам продавца, причиной продажи бизнеса является переезд в другую страну. Ранее URA.RU писало о нелегальной гостинице, расположенной на 4 этаже многоквартирного дома. Жильцы жаловались на шум и мусор от постояльцев гостиницы.