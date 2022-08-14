В фейковых листовках говорится о помощи беженцам из Украины Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Свердловской области-2022

На выборах в гордуму Серова (Свердловская область) разворачивается новый скандал. Местный житель рассказал URA.RU, что в минувшие выходные в почтовых ящиках появилась странная агитационная продукция от имени кандидатов от «Единой России». Один из политиков, в частности, якобы предложил собирать деньги для беженцев, а другой — отправлять серовских пенсионеров МВД «на Украину для участия в СВО [специальной военной операции] в самые сложные точки».

«Я бы и сам поехал, но у меня семья, да и сына в университет нужно устроить. Также предлагаю собирать с работников и ветеранов структуры МВД по 5000 рублей в месяц, пока не закончится СВО», — якобы заявляет горожанам действующий депутат Игорь Совчик.

Под его фамилией организаторы акции распространили еще одну инициативу: «Считаю, что в это сложное для страны время просто необходимо подселять беженцев из ДНР, ЛНР, Харьковской, Херсонской и Львовской областей к одинокоживущим пенсионерам. С дальнейшим вступлением в законное право наследования этого жилья. Если пенсионер живет один, значит у детей есть другое жилье. И после смерти пенсионера квартиры и дома передать беженцам в безвозмездное пользование, освободив от уплаты услуг ЖКХ. В этом вопросе меня полностью поддерживают мои друзья и коллеги-депутаты Ольга Чернецова и Ольга Гребенева (обе из „Единой России“ — прим. URA.RU)».

По данным агентства, почтовые ящики оперативно зачистили от фейковой агитации Фото: читатель URA.RU

Депутат Альберт Шаймуратов якобы выступил за сбор с жителей Серова по полторы-две тысячи рублей «для приобретения жилья и продуктов питания для беженцев из ДНР и ЛНР, а также Харьковской и Львовской областей». «Мы должны обеспечить для них даже более комфортные и достойные условия, чем моим землякам», — говорится в обращении.

Источник URA.RU, близкий к серовскому предвыборному штабу «Единой России», заявил, что партийцы не имеют отношения к этой агитации. «Черный пиар, переходящий все рамки», — прокомментировал собеседник. Аналогично высказались в облисполкоме ЕР: «Никакого отношения к официальной агитации этот агитационный листок — без выходных данных — не имеет. Вся информация, преподносимая якобы от наших кандидатов, не соответствует программам партии».

Спецоперация России на Украине проходит с 24 февраля. Власти РФ неоднократно заявляли, что основная ее цель — демилитаризация и денацификация Украины, а также полное освобождение ЛНР и ДНР.

Фото: читатель URA.RU