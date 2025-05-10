Врача из закрытого города заподозрили в наживе на умерших, подключилась прокуратура

В Лесном прокуратура нагрянула в больницу из-за жалоб на похоронщиков

11 мая 2025 в 11:49 Размер текста - 17 +

Врача заподозрили в незаконном заработке на погибших Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Лесном — закрытом свердловском городе — начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Владислава Байрамалова заподозрили в незаконном заработке на ритуальных услугах. Как стало известно URA.RU прокуратура провела проверку. Даже подняли записи с камер видеонаблюдения. Байрамалов возглавляет патологоатомическое отделение Центральной медико-санитарной части №91 (ЦМСЧ-91). У него также есть ИП. В 2024 году МКУ «Управление городского хозяйства» (УГХ) Лесного заключило с Байрамаловым договор на транспортировку и доставку тел умерших до морга ЦМСЧ-91. «Фирма, которой владеет Байрамалов, занимается ритуальными услугами. То есть получается ситуация, при которой судмедэксперт, получая доступ к данным умерших и их родственников, может передавать их своим агентам. А те будут навязывать платные услуги», — описал ситуацию собеседник агентства в ЦМСЧ-91. По его словам, там может незаконно работать несколько ритуальных агентов, связанных с Байрамаловым. По неподтвержденной информации, они предлагают платные услуги. Обеспокоенные местные жители обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что в морге действительно находятся посторонние лица. «Рассмотрено обращение по вопросу законности оказания ритуальных услуг агентами ИП Байрамалова в помещениях [ЦМСЧ-91]. Прокуратурой города с учетом предоставленных видеозаписей проведена проверка, в ходе которой доводы вашего обращения нашли свое подтверждение в части беспрепятственного нахождения лиц в служебных помещениях, не являющихся работниками патологоанатомического отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы, что нарушает требования действующего гражданского законодательства. По результатам проверки и. о. прокурора города в адрес начальника ЦМСЧ-91 внесено представление, о результатах которого вы будете уведомлены дополнительно», — говорится в ответе прокуратуры (есть в распоряжении URA.RU). Ревизоры проводили проверку в морге Фото: Анна Майорова © URA.RU Однако в прокуратуре не подтвердили, что в учреждении незаконно работают именно похоронщики Байрамалова. «Довод о постоянном нахождении в помещениях патологоанатомического отделения ритуальных агентов с целью осуществления предпринимательской деятельности и навязывания ритуальных услуг не нашел своего объективного подтверждения», — следует из сообщения ведомства. Байрамалов в беседе с URA.RU опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что такими нападками его просто пытаются убрать конкуренты (у одного из них — криминальное прошлое). «В нашем бюро мы проводим исследования с возложенными на нас обязанностями. У нас нет времени на другое. Прокурорская проверка прошла, я сказал начальнику медсанчасти, чтобы закрывали двери (чтобы в морг не заходили посторонние — прим. ред.). Сейчас все будет закрыто, общаться будут через дверь, через домофон. Вообще, в здании морга находится ритуальный зал, туда на прощания приходит практически весь город. Если мы об этом говорим, почему никто не берет во внимание это? Что вот эти люди заходят и выходят. Вот в Екатеринбурге в бюро на Серафима Дерябина нет ритуального зала, там у экспертов нет времени отвлекаться», — сказал Байрамалов. По его словам, в ЦМСЧ-91 находились не только его агенты, но и других предпринимателей — и это законно. «Они там работают по доверенности от клиента. Выполняют поручения, к примеру, получают справки. А у нас справка не в одном месте делается, надо ходить по разным местам. В общем, агенты работают в пределах функциональных обязанностей», — подчеркнул он. URA.RU отправило запрос в ЦМСЧ-91. Ответ будет опубликован, как только поступит. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Лесном — закрытом свердловском городе — начальника бюро судебно-медицинской экспертизы Владислава Байрамалова заподозрили в незаконном заработке на ритуальных услугах. Как стало известно URA.RU прокуратура провела проверку. Даже подняли записи с камер видеонаблюдения. Байрамалов возглавляет патологоатомическое отделение Центральной медико-санитарной части №91 (ЦМСЧ-91). У него также есть ИП. В 2024 году МКУ «Управление городского хозяйства» (УГХ) Лесного заключило с Байрамаловым договор на транспортировку и доставку тел умерших до морга ЦМСЧ-91. «Фирма, которой владеет Байрамалов, занимается ритуальными услугами. То есть получается ситуация, при которой судмедэксперт, получая доступ к данным умерших и их родственников, может передавать их своим агентам. А те будут навязывать платные услуги», — описал ситуацию собеседник агентства в ЦМСЧ-91. По его словам, там может незаконно работать несколько ритуальных агентов, связанных с Байрамаловым. По неподтвержденной информации, они предлагают платные услуги. Обеспокоенные местные жители обратились в прокуратуру. Надзорное ведомство провело проверку и установило, что в морге действительно находятся посторонние лица. «Рассмотрено обращение по вопросу законности оказания ритуальных услуг агентами ИП Байрамалова в помещениях [ЦМСЧ-91]. Прокуратурой города с учетом предоставленных видеозаписей проведена проверка, в ходе которой доводы вашего обращения нашли свое подтверждение в части беспрепятственного нахождения лиц в служебных помещениях, не являющихся работниками патологоанатомического отделения и бюро судебно-медицинской экспертизы, что нарушает требования действующего гражданского законодательства. По результатам проверки и. о. прокурора города в адрес начальника ЦМСЧ-91 внесено представление, о результатах которого вы будете уведомлены дополнительно», — говорится в ответе прокуратуры (есть в распоряжении URA.RU). Однако в прокуратуре не подтвердили, что в учреждении незаконно работают именно похоронщики Байрамалова. «Довод о постоянном нахождении в помещениях патологоанатомического отделения ритуальных агентов с целью осуществления предпринимательской деятельности и навязывания ритуальных услуг не нашел своего объективного подтверждения», — следует из сообщения ведомства. Байрамалов в беседе с URA.RU опроверг обвинения в свой адрес и заявил, что такими нападками его просто пытаются убрать конкуренты (у одного из них — криминальное прошлое). «В нашем бюро мы проводим исследования с возложенными на нас обязанностями. У нас нет времени на другое. Прокурорская проверка прошла, я сказал начальнику медсанчасти, чтобы закрывали двери (чтобы в морг не заходили посторонние — прим. ред.). Сейчас все будет закрыто, общаться будут через дверь, через домофон. Вообще, в здании морга находится ритуальный зал, туда на прощания приходит практически весь город. Если мы об этом говорим, почему никто не берет во внимание это? Что вот эти люди заходят и выходят. Вот в Екатеринбурге в бюро на Серафима Дерябина нет ритуального зала, там у экспертов нет времени отвлекаться», — сказал Байрамалов. По его словам, в ЦМСЧ-91 находились не только его агенты, но и других предпринимателей — и это законно. «Они там работают по доверенности от клиента. Выполняют поручения, к примеру, получают справки. А у нас справка не в одном месте делается, надо ходить по разным местам. В общем, агенты работают в пределах функциональных обязанностей», — подчеркнул он. URA.RU отправило запрос в ЦМСЧ-91. Ответ будет опубликован, как только поступит.