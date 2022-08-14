В Тюменской области пропали две несовершеннолетние девочки. Фото

15 августа 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Девочки проживают в одном поселке в Тюменской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Тюменской области пропали две девочки 14-ти и 17-ти лет. Информацию о пропаже девушек URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень». Тюменки проживают в одном поселке. «Ненянг Марьяна Эдуардовна, 2008 год рождения. Яптик Татьяна Павловна, 2005 год рождения», — передает поисковый отряд. Обе девочки ушли из поселка Кировский Исетского района 14 августа 2022 года. Марьяне на вид 14-15 лет, ее рост около 155 сантиметров, волосы черные. Татьяне на вид 17-18 лет, рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые. В настоящим момент о местоположении девочек неизвестно. Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обратиться по телефону поискового отряда 8(932)323-99-11 или обратиться в полицию. В Тюменской области пропала 14-летняя девочка Поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень» В Тюменской области пропала 17-летняя девочка Поисковый отряд «Белая Сова — Тюмень»

В Тюменской области пропали две девочки 14-ти и 17-ти лет. Информацию о пропаже девушек URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень». Тюменки проживают в одном поселке. «Ненянг Марьяна Эдуардовна, 2008 год рождения. Яптик Татьяна Павловна, 2005 год рождения», — передает поисковый отряд. Обе девочки ушли из поселка Кировский Исетского района 14 августа 2022 года. Марьяне на вид 14-15 лет, ее рост около 155 сантиметров, волосы черные. Татьяне на вид 17-18 лет, рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые. В настоящим момент о местоположении девочек неизвестно. Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обратиться по телефону поискового отряда 8(932)323-99-11 или обратиться в полицию.