14 августа 2022

В Тюменской области пропали две несовершеннолетние девочки. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Девочки проживают в одном поселке в Тюменской области Фото:

В Тюменской области пропали две девочки 14-ти и 17-ти лет. Информацию о пропаже девушек URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень». Тюменки проживают в одном поселке.

«Ненянг Марьяна Эдуардовна, 2008 год рождения. Яптик Татьяна Павловна, 2005 год рождения», — передает поисковый отряд. Обе девочки ушли из поселка Кировский Исетского района 14 августа 2022 года.

Марьяне на вид 14-15 лет, ее рост около 155 сантиметров, волосы черные. Татьяне на вид 17-18 лет, рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые. В настоящим момент о местоположении девочек неизвестно. Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обратиться по телефону поискового отряда 8(932)323-99-11 или обратиться в полицию.

В Тюменской области пропала 14-летняя девочка
В Тюменской области пропала 17-летняя девочка

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В Тюменской области пропали две девочки 14-ти и 17-ти лет. Информацию о пропаже девушек URA.RU сообщили в поисковом отряде «Белая Сова-Тюмень». Тюменки проживают в одном поселке. «Ненянг Марьяна Эдуардовна, 2008 год рождения. Яптик Татьяна Павловна, 2005 год рождения», — передает поисковый отряд. Обе девочки ушли из поселка Кировский Исетского района 14 августа 2022 года. Марьяне на вид 14-15 лет, ее рост около 155 сантиметров, волосы черные. Татьяне на вид 17-18 лет, рост 165 сантиметров, телосложение плотное, волосы темно-русые. В настоящим момент о местоположении девочек неизвестно. Всех, кто обладает какой-либо информацией просят обратиться по телефону поискового отряда 8(932)323-99-11 или обратиться в полицию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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