Чиновницу администрации челябинского района отправили под арест

Женщину обвиняют в присвоении полномочий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Троицкий городской суд (Челябинская область) 17 августа отправил под домашний арест главного бухгалтера управления образования Троицкого района. Женщину обвиняют в присвоении премий сотрудников, рассказала URA.RU старший помощник прокурора региона Наталья Мамаева.

«Прокурором поддержано ходатайство следователя, так как расследование находится в начальной стадии. Вне изоляции от общества обвиняемая может скрыться от органов следствия и оказать давление на свидетелей», — рассказала Наталья Мамаева.

По версии следствия, 47-летняя чиновница получала от подчиненных сотрудников денежные средства в виде части ранее выплаченных им премий, которые присваивала. Женщина обвиняется по ч.3 ст. 160 УК РФ (присвоение денежных средств). Завышенные премии начислялись руководителям дошкольных и общеобразовательных учреждений, себе бухгалтер забирада разницу. Оперативное сопровождение уголовного дела осуществляется сотрудниками регионального управления ФСБ России и ГУ МВД России по Челябинской области