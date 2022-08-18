Жительница Тюменской области выпала из окна и погибла

Женщина выпала с четвертого этажа (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жительница Тобольска (Тюменская область) упала с высоты четвертого этажа и погибла. Об этом жители города рассказали в социальных сетях. Информацию подтвердили в следственном управлении СК РФ по региону.

«19 августа в доме №11 в восьмом микрорайоне с четвертого этажа упала женщина. Умерла по пути в больницу. До этого аналогичный случай с ней произошел в мае 2020 года, тогда выжила», — такой пост разместили в группе «Типичный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте».

В пресс-службе следственного управления по Тюменской области факт гибели тоболячки подтвердили. «В настоящее время следственным отделом по Тобольску проводится проверка. По ее результатам будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана правовая оценка», — рассказали URA.RU в ведомстве.

Ранее URA.RU писало, что в Тобольске мужчина выпал с 12 этажа. Он погиб до приезда медиков.