16 августа 2022

В Тюменской области с 12 этажа выпал мужчина

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Екатеринбурга, высотка, жилой дом, улица николая никонова4
От падения с высоты тоболяк скончался до прибытия скорой Фото:

В Тобольске с 12 этажа выпал мужчина. Пост был опубликован в группе «Криминальный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Тоболяк скончался до прибытия скорой.

«В микрорайоне Центральный, дом 28 с окна 12 этажа упал мужчина. Либо упал, либо еще что. Неизвестно. На место происшествия приезжали ППС», — написал анонимный автор поста.

В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что мужчина скончался до прибытия скорой. «Вызов поступил в 12:40 16 августа 2022 года, прибытие скорой помощи — 12:53. Констатировали смерть», — сообщает пресс-служба.

В следственный комитет России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

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В Тобольске с 12 этажа выпал мужчина. Пост был опубликован в группе «Криминальный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Тоболяк скончался до прибытия скорой. «В микрорайоне Центральный, дом 28 с окна 12 этажа упал мужчина. Либо упал, либо еще что. Неизвестно. На место происшествия приезжали ППС», — написал анонимный автор поста. В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что мужчина скончался до прибытия скорой. «Вызов поступил в 12:40 16 августа 2022 года, прибытие скорой помощи — 12:53. Констатировали смерть», — сообщает пресс-служба. В следственный комитет России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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