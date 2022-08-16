В Тюменской области с 12 этажа выпал мужчина

17 августа 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

От падения с высоты тоболяк скончался до прибытия скорой Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тобольске с 12 этажа выпал мужчина. Пост был опубликован в группе «Криминальный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Тоболяк скончался до прибытия скорой. «В микрорайоне Центральный, дом 28 с окна 12 этажа упал мужчина. Либо упал, либо еще что. Неизвестно. На место происшествия приезжали ППС», — написал анонимный автор поста. В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что мужчина скончался до прибытия скорой. «Вызов поступил в 12:40 16 августа 2022 года, прибытие скорой помощи — 12:53. Констатировали смерть», — сообщает пресс-служба. В следственный комитет России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

В Тобольске с 12 этажа выпал мужчина. Пост был опубликован в группе «Криминальный Тобольск» в социальной сети «ВКонтакте». Тоболяк скончался до прибытия скорой. «В микрорайоне Центральный, дом 28 с окна 12 этажа упал мужчина. Либо упал, либо еще что. Неизвестно. На место происшествия приезжали ППС», — написал анонимный автор поста. В департаменте здравоохранения агентству сообщили, что мужчина скончался до прибытия скорой. «Вызов поступил в 12:40 16 августа 2022 года, прибытие скорой помощи — 12:53. Констатировали смерть», — сообщает пресс-служба. В следственный комитет России по Тюменской области был направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.