Тюменец хотел получить условный срок за смерть женщины и ребенка

19 августа 2022 в 14:43 Размер текста - 17 +

Суд отправил в колонию тюменца Сергея Гущина, спровоцировавшего смертельное ДТП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Суд оставил без удовлетворения апелляцию о смягчении наказания жителя Тюмени Сергея Гущина, признанного виновным по ч 5. ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. 30 сентября 2021 года Гущин спровоцировал ДТП, в котором погибли женщина и ее 14-летний ребенок. 7 июня 2022 года суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. «Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Сергея Гущина, а также адвоката, действующего в его интересах и не изменил приговор Тюменского районного суда. За нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч 5. ст. 264 УК РФ), суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что Гущин и его адвокат с приговором не согласились. Они посчитали его чрезмерно суровым и настаивали на условном сроке. Тюменский областной суд оставил апелляцию осужденного без удовлетворения.

Суд оставил без удовлетворения апелляцию о смягчении наказания жителя Тюмени Сергея Гущина, признанного виновным по ч 5. ст. 264 УК РФ — нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области. 30 сентября 2021 года Гущин спровоцировал ДТП, в котором погибли женщина и ее 14-летний ребенок. 7 июня 2022 года суд приговорил его к 3 годам колонии общего режима. «Тюменский областной суд оставил без удовлетворения апелляционные жалобы Сергея Гущина, а также адвоката, действующего в его интересах и не изменил приговор Тюменского районного суда. За нарушение правил дорожного движения при управлении автомобилем, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (ч 5. ст. 264 УК РФ), суд назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года, с отбыванием наказания в колонии общего режима», — указано в сообщении Объединенной пресс-службы судебной системы Тюменской области. Там уточнили, что Гущин и его адвокат с приговором не согласились. Они посчитали его чрезмерно суровым и настаивали на условном сроке. Тюменский областной суд оставил апелляцию осужденного без удовлетворения.