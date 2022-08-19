В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику основателям города. Фото, видео

20 августа 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

В рамках Дня города прошла торжественная церемония возложения цветов Фото: Владимир Жабриков, URA.RU В День города на площади Труда возложили цветы к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. В церемонии приняли участие представители власти и почетные жители города, передает с места событий корреспондент URA.RU. Церемония началась с военного парада, затем к памятнику возложили цветы представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания региона Людмила Бабушкина, митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений (Кульберг), сенатор и экс-мэр Алесандр Высокинский, вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий. После них цветы к памятнику возложили и другие жители Екатеринбурга, в том числе представители различных диаспор, депутаты, почетные горожане и другие. Мероприятие прошло в рамках празднования 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.

В День города на площади Труда возложили цветы к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. В церемонии приняли участие представители власти и почетные жители города, передает с места событий корреспондент URA.RU. Церемония началась с военного парада, затем к памятнику возложили цветы представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания региона Людмила Бабушкина, митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений (Кульберг), сенатор и экс-мэр Алесандр Высокинский, вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий. После них цветы к памятнику возложили и другие жители Екатеринбурга, в том числе представители различных диаспор, депутаты, почетные горожане и другие. Мероприятие прошло в рамках празднования 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.