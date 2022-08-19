19 августа 2022

В Екатеринбурге возложили цветы к памятнику основателям города. Фото, видео

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В рамках Дня города прошла торжественная церемония возложения цветов Фото:

В День города на площади Труда возложили цветы к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. В церемонии приняли участие представители власти и почетные жители города, передает с места событий корреспондент URA.RU.

Церемония началась с военного парада, затем к памятнику возложили цветы представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания региона Людмила Бабушкина, митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений (Кульберг), сенатор и экс-мэр Алесандр Высокинский, вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий.

После них цветы к памятнику возложили и другие жители Екатеринбурга, в том числе представители различных диаспор, депутаты, почетные горожане и другие. Мероприятие прошло в рамках празднования 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.

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В День города на площади Труда возложили цветы к памятнику основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину. В церемонии приняли участие представители власти и почетные жители города, передает с места событий корреспондент URA.RU. Церемония началась с военного парада, затем к памятнику возложили цветы представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, спикер заксобрания региона Людмила Бабушкина, митрополит Верхотурский и Екатеринбургский Евгений (Кульберг), сенатор и экс-мэр Алесандр Высокинский, вице-спикер свердловского заксобрания Аркадий Чернецкий. После них цветы к памятнику возложили и другие жители Екатеринбурга, в том числе представители различных диаспор, депутаты, почетные горожане и другие. Мероприятие прошло в рамках празднования 299-летие со дня основания города. URA.RU подготовило для читателей подробную программу празднования Дня города. Обо всем самом интересном агентство рассказывает в онлайн-трансляции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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