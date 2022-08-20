Жители ХМАО жалуются на нарушителей-«шишкарей». Фото

21 августа 2022 в 18:43 Размер текста - 17 +

Пользователи соцсети возмущены и называют сборщиков шишек варварами Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жители Ханты-Мансийского района пожаловались на неизвестных, которые собирают шишки и портят деревья. Их еще называют «шишкарями». Пост об этом опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте» «В сторону Шапши (деревня в Ханты-Мансийском районе — прим. ред.) 8 км, как варвары относятся к природе. Я против сбора дикоросов ничего не имею, но так. Просто нет слов. Кедру более 300 лет, а эти варвары губят деревья», — написал анонимный автор. Ранее в этой же группе пользователи сообщали, что неизвестные используют «колотушки» и портят кедры при сборе шишек в районе этой же деревни. «За причинение вреда деревьям „шишкарь“ может получить штраф до четырех тысяч рублей (статья 8.28 КоАП РФ)», — сообщили в департаменте природных ресурсов и недропользования Югры. При сборе шишек запрещается пользоваться средствами, которые вредят деревьям, уточнили в депнедра. Леса патрулируют сотрудники окружного Природнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) сборщикам кедровых шишек готовы платить до 300 тысяч рублей. Объявление о работе опубликовали на сайте Avito. Поврежденное дерево «Типичный Ханты-Мансийск», «ВКонтакте» При сборе шишек запрещается пользоваться средствами, которые вредят деревьям «Типичный Ханты-Мансийск», «ВКонтакте»

Жители Ханты-Мансийского района пожаловались на неизвестных, которые собирают шишки и портят деревья. Их еще называют «шишкарями». Пост об этом опубликован в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте» «В сторону Шапши (деревня в Ханты-Мансийском районе — прим. ред.) 8 км, как варвары относятся к природе. Я против сбора дикоросов ничего не имею, но так. Просто нет слов. Кедру более 300 лет, а эти варвары губят деревья», — написал анонимный автор. Ранее в этой же группе пользователи сообщали, что неизвестные используют «колотушки» и портят кедры при сборе шишек в районе этой же деревни. «За причинение вреда деревьям „шишкарь“ может получить штраф до четырех тысяч рублей (статья 8.28 КоАП РФ)», — сообщили в департаменте природных ресурсов и недропользования Югры. При сборе шишек запрещается пользоваться средствами, которые вредят деревьям, уточнили в депнедра. Леса патрулируют сотрудники окружного Природнадзора. Ранее URA.RU сообщало, что в Нягани (ХМАО) сборщикам кедровых шишек готовы платить до 300 тысяч рублей. Объявление о работе опубликовали на сайте Avito.