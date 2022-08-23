Канада усилила санкции против РФ

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Болельщики на Никольской и Красной площади. Москва, канадский флаг, флаг канады
Канада ввела новые санкции против России Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Канада ввела санкции против 62 физических лиц из России. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления на «Крымской платформе». Трансляция шла на youtube-канале платформы.

«Канада вводит санкции против еще 62 российских физических лиц. Также под санкции попадает одна организация оборонного сектора», — сказал Трюдо.

Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. В частности, Канада ввела санкции против ряда российских военных, передает «Национальная служба новостей». В качестве ответной меры Россия ввела санкции против 62 граждан Канады, пишет RT.

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Канада ввела санкции против 62 физических лиц из России. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления на «Крымской платформе». Трансляция шла на youtube-канале платформы. «Канада вводит санкции против еще 62 российских физических лиц. Также под санкции попадает одна организация оборонного сектора», — сказал Трюдо. Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. В частности, Канада ввела санкции против ряда российских военных, передает «Национальная служба новостей». В качестве ответной меры Россия ввела санкции против 62 граждан Канады, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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