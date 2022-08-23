Канада усилила санкции против РФ

23 августа 2022 в 17:01 Размер текста - 17 +

Канада ввела новые санкции против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Канада ввела санкции против 62 физических лиц из России. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления на «Крымской платформе». Трансляция шла на youtube-канале платформы. «Канада вводит санкции против еще 62 российских физических лиц. Также под санкции попадает одна организация оборонного сектора», — сказал Трюдо. Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. В частности, Канада ввела санкции против ряда российских военных, передает «Национальная служба новостей». В качестве ответной меры Россия ввела санкции против 62 граждан Канады, пишет RT.

Канада ввела санкции против 62 физических лиц из России. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе выступления на «Крымской платформе». Трансляция шла на youtube-канале платформы. «Канада вводит санкции против еще 62 российских физических лиц. Также под санкции попадает одна организация оборонного сектора», — сказал Трюдо. Страны Запада ввели масштабные антироссийские санкции после начала специальной операции на Украине. В частности, Канада ввела санкции против ряда российских военных, передает «Национальная служба новостей». В качестве ответной меры Россия ввела санкции против 62 граждан Канады, пишет RT.