23 августа 2022

В больницах Пермского края вернули масочный режим

© Служба новостей «URA.RU»
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Вакцинация от COVID-19 в УгЛТУ. Екатеринбург, прием у врача, терапевт, врач, доктор
Пациенты с подозрениями на острые инфекционные заболевания будут приниматься в отдельном потоке Фото:

В больницах Пермского края вновь ввели масочный режим. Приказ от Министерства здравоохранения «о необходимости строгого соблюдения противоэпидемического режима» опубликован в telegram-канале «Properm.ru».

«Министерство здравоохранения сообщает о необходимости обеспечить в медицинских организациях строгое соблюдение противоэпидемического режима. <…> Обеспечить соблюдение масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов», — написано в приказе.

В документе указывается, что в медучреждениях нужно на входе измерять температуру, обрабатывать руки во время процедур. Все работники больниц также должны носить маски и перчатки, а пациентов с подозрениями на острые инфекционные заболевания принимать отдельным потоком.

Ранее URA.RU писало, что пермяки пожаловались на масочный режим в частной клинике. Сотрудники сообщили, что это требуется сделать из-за введения масочного режима в регионе.

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В больницах Пермского края вновь ввели масочный режим. Приказ от Министерства здравоохранения «о необходимости строгого соблюдения противоэпидемического режима» опубликован в telegram-канале «Properm.ru». «Министерство здравоохранения сообщает о необходимости обеспечить в медицинских организациях строгое соблюдение противоэпидемического режима. <…> Обеспечить соблюдение масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов», — написано в приказе. В документе указывается, что в медучреждениях нужно на входе измерять температуру, обрабатывать руки во время процедур. Все работники больниц также должны носить маски и перчатки, а пациентов с подозрениями на острые инфекционные заболевания принимать отдельным потоком. Ранее URA.RU писало, что пермяки пожаловались на масочный режим в частной клинике. Сотрудники сообщили, что это требуется сделать из-за введения масочного режима в регионе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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