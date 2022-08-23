В больницах Пермского края вернули масочный режим

24 августа 2022 в 02:44 Размер текста - 17 +

Пациенты с подозрениями на острые инфекционные заболевания будут приниматься в отдельном потоке Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В больницах Пермского края вновь ввели масочный режим. Приказ от Министерства здравоохранения «о необходимости строгого соблюдения противоэпидемического режима» опубликован в telegram-канале «Properm.ru». «Министерство здравоохранения сообщает о необходимости обеспечить в медицинских организациях строгое соблюдение противоэпидемического режима. <…> Обеспечить соблюдение масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов», — написано в приказе. В документе указывается, что в медучреждениях нужно на входе измерять температуру, обрабатывать руки во время процедур. Все работники больниц также должны носить маски и перчатки, а пациентов с подозрениями на острые инфекционные заболевания принимать отдельным потоком. Ранее URA.RU писало, что пермяки пожаловались на масочный режим в частной клинике. Сотрудники сообщили, что это требуется сделать из-за введения масочного режима в регионе.

В больницах Пермского края вновь ввели масочный режим. Приказ от Министерства здравоохранения «о необходимости строгого соблюдения противоэпидемического режима» опубликован в telegram-канале «Properm.ru». «Министерство здравоохранения сообщает о необходимости обеспечить в медицинских организациях строгое соблюдение противоэпидемического режима. <…> Обеспечить соблюдение масочного режима, социальной дистанции и гигиены рук для пациентов», — написано в приказе. В документе указывается, что в медучреждениях нужно на входе измерять температуру, обрабатывать руки во время процедур. Все работники больниц также должны носить маски и перчатки, а пациентов с подозрениями на острые инфекционные заболевания принимать отдельным потоком. Ранее URA.RU писало, что пермяки пожаловались на масочный режим в частной клинике. Сотрудники сообщили, что это требуется сделать из-за введения масочного режима в регионе.