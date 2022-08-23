Челябинцы, участвующие в СВО, получат спецвыплаты от властей

Военнослужащие именных батальонов региона получат 150 тысяч рублей после прохождения боевого слаживания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Челябинцы, принимающие участие в спецоперации на Украине, получат от правительства региона единовременную выплату размером 150 тысяч рублей. Соответствующий законопроект внесен в законодательное собрание региона, сообщает пресс-служба губернатора Челябинской области.

«Дополнительная поддержка в виде единовременной выплаты в размере 150 тысяч рублей будет выплачиваться гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ для прохождения военной службы в батальонах „Южный Урал“ и „Южноуралец“, формируемых в Челябинской области для последующего участия в проведении специальной военной операции. Выплата будет назначаться по завершении периода участия в проведении боевого слаживания батальонов», — сообщили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Там напомнили, что по инициативе губернатора добровольцы уже получают по две тысячи рублей в сутки во время боевого слаживания. Данный законопроект был принят сразу в трех чтениях.

Именные батальоны от Челябинской области сначала отправляют на обучение в Нижегородскую область, оттуда бойцов переправляют на Украину. Первый замминистра общественной безопасности региона Владимир Гусак заявил, что формирование подразделений носит постоянный характер.

Спецоперация на Украине идет полгода. Главной целью российских военных является защита мирных жителей Донбасса. Как сообщает Минобороны РФ, солдаты России предельно аккуратно зачищают населенные пункты, не причиняя вред жителям. Украинские националисты же, наоборот, используют жилые здания и граждан в качестве щитов.