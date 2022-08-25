Житель Тобольска продает навесной замок с ключом за десять миллионов рублей. Объявление опубликовано на площадке Avito. По данным портала, за аналогичную цену в центре Тюмени можно приобрести четырехкомнатную квартиру.
«Тюменская область, Тобольск. Замок в рабочем состоянии, ключ один, интересный замочек. Состояние б/у. Цена — 10 миллионов рублей», — говорится в опубликованном объявлении.
За такую же сумму на площадке можно приобрести четырехкомнатную квартиру в Тюмени площадью 126 м². «Тюмень, Центральный район. Продам шикарную четырехкомнатную квартиру в кирпичном доме. Хороший ремонт, два балкона, два санузла. Цена — 10 миллионов рублей», — указано в объявлении.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени продают плащ комиссара за 200 тысяч рублей. По словам владельца, одежду изготовили в середине прошлого века.
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