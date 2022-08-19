В Тюмени продают плащ комиссара по цене загородного дома. Фото

20 августа 2022 в 07:16 Размер текста - 17 +

За стоимость плаща также можно купить дачу Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени выставлен на продажу «комиссарский» плащ за 200 тысяч рублей. По словам владельца, эту одежду изготовили в середине прошлого века. Соответствующее объявление разместили на платформе Avito. За эту же сумму можно купить дачу. «Плащ „комиссарский“ из натуральной хромовой кожи отличной выделки. Размер 50-54. Изготовлен в 50-е годы прошлого века. Совершенно не ношен, без потертостей. Внешний вид и подклад на развороте по состоянию — новые», — указано в описании товара. Продать его готовы за 199 999 рублей. За такую же сумму на Avito в Тюменской области продается загородный дом площадью 27,4 м² с участком 11 ар. В нем также есть электричество, газ и отопление, а сама дача сделана из дерева. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также продается стол из народного комиссариата внутренних дел СССР и полевая военная кухня. Фото: Avito Фото: Avito

В Тюмени выставлен на продажу «комиссарский» плащ за 200 тысяч рублей. По словам владельца, эту одежду изготовили в середине прошлого века. Соответствующее объявление разместили на платформе Avito. За эту же сумму можно купить дачу. «Плащ „комиссарский“ из натуральной хромовой кожи отличной выделки. Размер 50-54. Изготовлен в 50-е годы прошлого века. Совершенно не ношен, без потертостей. Внешний вид и подклад на развороте по состоянию — новые», — указано в описании товара. Продать его готовы за 199 999 рублей. За такую же сумму на Avito в Тюменской области продается загородный дом площадью 27,4 м² с участком 11 ар. В нем также есть электричество, газ и отопление, а сама дача сделана из дерева. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также продается стол из народного комиссариата внутренних дел СССР и полевая военная кухня.