19 августа 2022
18 августа 2022

В Тюмени продают плащ комиссара по цене загородного дома. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Круглый стол Презентация инвестиционного потенциала Свердловской области в сфере энергомашиностроения. Екатеринбург, кожаная куртка, осенняя одежда
За стоимость плаща также можно купить дачу Фото:

В Тюмени выставлен на продажу «комиссарский» плащ за 200 тысяч рублей. По словам владельца, эту одежду изготовили в середине прошлого века. Соответствующее объявление разместили на платформе Avito. За эту же сумму можно купить дачу.

«Плащ „комиссарский“ из натуральной хромовой кожи отличной выделки. Размер 50-54. Изготовлен в 50-е годы прошлого века. Совершенно не ношен, без потертостей. Внешний вид и подклад на развороте по состоянию — новые», — указано в описании товара. Продать его готовы за 199 999 рублей.

За такую же сумму на Avito в Тюменской области продается загородный дом площадью 27,4 м² с участком 11 ар. В нем также есть электричество, газ и отопление, а сама дача сделана из дерева.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также продается стол из народного комиссариата внутренних дел СССР и полевая военная кухня.

Фото:
Фото:

Тысячи тюменцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Темы Тюмени»

В Тюмени выставлен на продажу «комиссарский» плащ за 200 тысяч рублей. По словам владельца, эту одежду изготовили в середине прошлого века. Соответствующее объявление разместили на платформе Avito. За эту же сумму можно купить дачу. «Плащ „комиссарский“ из натуральной хромовой кожи отличной выделки. Размер 50-54. Изготовлен в 50-е годы прошлого века. Совершенно не ношен, без потертостей. Внешний вид и подклад на развороте по состоянию — новые», — указано в описании товара. Продать его готовы за 199 999 рублей. За такую же сумму на Avito в Тюменской области продается загородный дом площадью 27,4 м² с участком 11 ар. В нем также есть электричество, газ и отопление, а сама дача сделана из дерева. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени также продается стол из народного комиссариата внутренних дел СССР и полевая военная кухня.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...