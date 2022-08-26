В Екатеринбурге снимут короткометражный фильм, посвященный 235-летию городской думы. Мэрия ищет подрядчика, которому заплатит из муниципального бюджета не больше 760 тысяч рублей. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок.
«Короткометражный документальный фильм, посвященный 235-летию Екатеринбургской городской Думы […] Фильм представляет из себя альманах из восьми сюжетов, объединенных единой смысловой канвой, стилистикой, киноязыком и общими визуальными художественными решениями, демонстрирующими взаимосвязь деятельности депутатов ЕГД седьмого созыва с горожанами, которые и являются главными „заказчиками“ деятельности ЕГД», — говорится в описании проекта.
Максимальная цена контракта — 760 тысяч рублей. Победителю аукциона предстоит делать фильм в четыре этапа, срок исполнения контракта — 108 дней. Подрядчика выберут 29 августа.
Скрин описания фильма на сайте госзакупок
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В Екатеринбурге снимут короткометражный фильм, посвященный 235-летию городской думы. Мэрия ищет подрядчика, которому заплатит из муниципального бюджета не больше 760 тысяч рублей. Электронный аукцион размещен на сайте госзакупок. «Короткометражный документальный фильм, посвященный 235-летию Екатеринбургской городской Думы […] Фильм представляет из себя альманах из восьми сюжетов, объединенных единой смысловой канвой, стилистикой, киноязыком и общими визуальными художественными решениями, демонстрирующими взаимосвязь деятельности депутатов ЕГД седьмого созыва с горожанами, которые и являются главными „заказчиками“ деятельности ЕГД», — говорится в описании проекта. Максимальная цена контракта — 760 тысяч рублей. Победителю аукциона предстоит делать фильм в четыре этапа, срок исполнения контракта — 108 дней. Подрядчика выберут 29 августа.