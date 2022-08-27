Welt: Берлин готовится тайно национализировать «дочку» «Газпрома»

28 августа 2022 в 07:03 Размер текста - 17 +

В ФРГ создали холдинговую компанию для национализации Gazprom Germania Фото: Антон Белицкий © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе Правительство ФРГ тайно создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH). Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники. «Правительство Германии тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность осуществить национализацию в кратчайшие сроки», — говорится в статье. По информации издания, бывшая дочерняя компания «Газпрома» находится под опекой Федерального сетевого агентства ФРГ. В Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии заявили, что им было известно о создании данной компании. «Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — приводит газета слова представителя ведомства. В конце марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Тогда же стало известно о планах Минфина Германии национализировать немецкие «дочки» «Газпрома» и «Роснефти». Речь шла о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. В Кремле в ответ на это заявляли, что в таком случае Берлин нарушит все мыслимые и немыслимые законы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что подобный шаг станет серьезным нарушением международного права. Страны Евросоюза столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. Экс-президент Чехии предрекал крах Запада при полном отказе от российских энергоресурсов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Правительство ФРГ тайно создало холдинговую компанию для проведения возможной национализации бывшей германской дочки «Газпрома» — компании SEFE (Securing Energy for Europe, которая до 2022 года называлась Gazprom Germania GmbH). Об этом пишет газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники. «Правительство Германии тайно создало холдинговую компанию, чтобы иметь возможность осуществить национализацию в кратчайшие сроки», — говорится в статье. По информации издания, бывшая дочерняя компания «Газпрома» находится под опекой Федерального сетевого агентства ФРГ. В Министерстве по делам экономики и защиты климата Германии заявили, что им было известно о создании данной компании. «Это было подготовлено в мае 2022 года исключительно в качестве меры предосторожности для любых мер по реструктуризации», — приводит газета слова представителя ведомства. В конце марта власти ФРГ запустили в действие чрезвычайный план на случай прекращения поставок газа из РФ. Тогда же стало известно о планах Минфина Германии национализировать немецкие «дочки» «Газпрома» и «Роснефти». Речь шла о компаниях Gazprom Germania и Rosneft Deutschland. В Кремле в ответ на это заявляли, что в таком случае Берлин нарушит все мыслимые и немыслимые законы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что подобный шаг станет серьезным нарушением международного права. Страны Евросоюза столкнулись с сильнейшим энергетическим кризисом из-за введения частичного эмбарго на российскую нефть и газ после начала спецоперации РФ на Украине. Экс-президент Чехии предрекал крах Запада при полном отказе от российских энергоресурсов.