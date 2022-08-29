Замглавы Совбеза РФ: США дали 4 млрд рублей российской оппозиции

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Российская оппозиция критикует действия руководства страны на западные деньги Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

США и Великобритания направили оппозиционным СМИ, организациям и отдельным гражданам более 4 млрд рублей, чтобы те еще больше критиковали действия России. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин.

«В условиях проведения спецоперации происходит активизация очень немногочисленных общественных структур, СМИ и граждан, которые выступают с критикой курса руководства страны. В этом году в их адрес из-за границы поступило свыше 4 млрд рублей, основными странами-донорами являются США и Великобритания», — сказал он в интервью «Российской газете».

По словам Гребенкина, их псевдопацифистские акции носят единичный характер, а большая часть жителей России выступают за курс, которое взяло руководство страны на Украине. Таким образом, оппозиция не находит поддержки в РФ. При этом оппозиция грубо нарушает российское законодательство, поэтому в России были ликвидированы 18 представительств и филиалов зарубежных и международных неправительственных организаций, 13 организаций были запрещены. Иноагентами признаны 7 некоммерческих организаций, 13 юридических и 48 физических лиц.

После обострения военного конфликта между Украиной и Донбассом Россия приняла решение о проведении вынужденной спецоперации на территории Украины. ВС РФ денацифицируют и демилитаризируют эту территорию, а также спасают жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.

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США и Великобритания направили оппозиционным СМИ, организациям и отдельным гражданам более 4 млрд рублей, чтобы те еще больше критиковали действия России. Такое заявление сделал заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин. «В условиях проведения спецоперации происходит активизация очень немногочисленных общественных структур, СМИ и граждан, которые выступают с критикой курса руководства страны. В этом году в их адрес из-за границы поступило свыше 4 млрд рублей, основными странами-донорами являются США и Великобритания», — сказал он в интервью «Российской газете». По словам Гребенкина, их псевдопацифистские акции носят единичный характер, а большая часть жителей России выступают за курс, которое взяло руководство страны на Украине. Таким образом, оппозиция не находит поддержки в РФ. При этом оппозиция грубо нарушает российское законодательство, поэтому в России были ликвидированы 18 представительств и филиалов зарубежных и международных неправительственных организаций, 13 организаций были запрещены. Иноагентами признаны 7 некоммерческих организаций, 13 юридических и 48 физических лиц. После обострения военного конфликта между Украиной и Донбассом Россия приняла решение о проведении вынужденной спецоперации на территории Украины. ВС РФ денацифицируют и демилитаризируют эту территорию, а также спасают жителей Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов.
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