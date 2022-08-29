Регионам из УрФО и Перми выделят допсредства на расселение домов

29 августа 2022 в 21:01 Размер текста - 17 +

На шесть регионов выделено свыше 2 миллиардов рублей на расселение Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Государственный Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделит больше двух миллиардов рублей шести субъектам страны на расселение жителей из аварийного жилья. Среди них Югра, Челябинская область и Пермский край. Информация об этом была опубликована на сайте госкорпорации. «В соответствии с представленными Республикой Саха (Якутия), Пермским краем, Волгоградской, Самарской, Челябинской областями, а также Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой реестрами контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, Фондом ЖКХ одобрено перечисление 2,06 миллиарда рублей», — говорится на сайте учреждения. Сколько получит каждый субъект, на сайте госкорпорации не уточняется. При этом там отмечено, что с 2019 года госкорпорацией перечислено в регионы почти 300 миллиардов рублей на расселение жителей из аварийного фонда. «Общая сумма средств, предусмотренной федеральным проектом „Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда“, входящего в национальный проект „Жилье и городская среда“, направленных Фондом содействия реформированию ЖКХ в регионы, составила 280,8 миллиардов рублей», — сообщается на сайте госкорпорации. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте почти тысячу семей переселят из аварийного жилья. Часть жильцов получат компенсацию за свою аварийную жилплощадь. А для 319 семей уже приобретены новые квартиры. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Государственный Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства выделит больше двух миллиардов рублей шести субъектам страны на расселение жителей из аварийного жилья. Среди них Югра, Челябинская область и Пермский край. Информация об этом была опубликована на сайте госкорпорации. «В соответствии с представленными Республикой Саха (Якутия), Пермским краем, Волгоградской, Самарской, Челябинской областями, а также Ханты-Мансийским автономным округом — Югрой реестрами контрактов на приобретение квартир для переселения граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, Фондом ЖКХ одобрено перечисление 2,06 миллиарда рублей», — говорится на сайте учреждения. Сколько получит каждый субъект, на сайте госкорпорации не уточняется. При этом там отмечено, что с 2019 года госкорпорацией перечислено в регионы почти 300 миллиардов рублей на расселение жителей из аварийного фонда. «Общая сумма средств, предусмотренной федеральным проектом „Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда“, входящего в национальный проект „Жилье и городская среда“, направленных Фондом содействия реформированию ЖКХ в регионы, составила 280,8 миллиардов рублей», — сообщается на сайте госкорпорации. Ранее URA.RU сообщало, что в Сургуте почти тысячу семей переселят из аварийного жилья. Часть жильцов получат компенсацию за свою аварийную жилплощадь. А для 319 семей уже приобретены новые квартиры.