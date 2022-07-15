В Сургуте почти тысячу семей переселят из аварийного жилья

При расселении сургутяне чаще выбирают денежную компенсацию (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) около тысячи семей планируется переселить из аварийного жилья. В текущем году снесут 42 «аварийки», сообщили в администрации города.

«Приобретено 319 квартир с поставкой в декабре 2022 года. Застройщик должен построить к этому сроку, и передать помещения в собственность муниципалитета», — приводит слова начальника отдела организации переселения граждан департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Виталия Галиева «Сургутинформтв».

По словам представителей администрации, сургутяне чаще выбирают денежную компенсацию, чем переезд в новое жилье. С начала года городские власти потратили более миллиарда рублей на расселение жителей из аварийных домов.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске жители аварийных домов в центре города отказываются переселяться в новые квартиры, которые находятся в отдаленном районе. Собственников не устраивает отсутствие на новом месте нужной инфраструктуры.