15 июля 2022

В Сургуте почти тысячу семей переселят из аварийного жилья

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Клипарт. Магнитогорск, аварийный дом, аварийный балкон, разруха, белье на веревках, нищета, бедность
При расселении сургутяне чаще выбирают денежную компенсацию (архивное фото) Фото:

В Сургуте (ХМАО) около тысячи семей планируется переселить из аварийного жилья. В текущем году снесут 42 «аварийки», сообщили в администрации города.

«Приобретено 319 квартир с поставкой в декабре 2022 года. Застройщик должен построить к этому сроку, и передать помещения в собственность муниципалитета», — приводит слова начальника отдела организации переселения граждан департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Виталия Галиева «Сургутинформтв».

По словам представителей администрации, сургутяне чаще выбирают денежную компенсацию, чем переезд в новое жилье. С начала года городские власти потратили более миллиарда рублей на расселение жителей из аварийных домов.

Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске жители аварийных домов в центре города отказываются переселяться в новые квартиры, которые находятся в отдаленном районе. Собственников не устраивает отсутствие на новом месте нужной инфраструктуры.

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В Сургуте (ХМАО) около тысячи семей планируется переселить из аварийного жилья. В текущем году снесут 42 «аварийки», сообщили в администрации города. «Приобретено 319 квартир с поставкой в декабре 2022 года. Застройщик должен построить к этому сроку, и передать помещения в собственность муниципалитета», — приводит слова начальника отдела организации переселения граждан департамента имущественных и земельных отношений администрации Сургута Виталия Галиева «Сургутинформтв». По словам представителей администрации, сургутяне чаще выбирают денежную компенсацию, чем переезд в новое жилье. С начала года городские власти потратили более миллиарда рублей на расселение жителей из аварийных домов. Ранее URA.RU писало, что в Нижневартовске жители аварийных домов в центре города отказываются переселяться в новые квартиры, которые находятся в отдаленном районе. Собственников не устраивает отсутствие на новом месте нужной инфраструктуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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