Байер: как покупать качественные вещи у новых челноков

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Открытие магазина H&M в ТЦ Мега. Екатеринбург , покупатели, покупки, вещи, шоппинг, h&m
Услуги байеров в России начинают набирать популярность Фото:

Качественные импортные вещи можно покупать у челноков с большим количеством рекомендаций от покупателей. Об этом рассказала президент Союза русских байеров Елена Бугранова.

Найти байера, заслуживающего доверия, можно по рекомендациям клиентов, уже воспользовавшихся его услугами, сообщила в интервью радио Sputnik Бугранова. У такого предпринимателя с большим количеством положительных отзывов можно будет покупать качественные вещи. «Я думаю, рекомендации — это наилучший способ. Просто в соцсетях можно попасть в неприятную ситуацию. Байеры обычно возвраты не принимают и часто продают вещи без этикеток. Мошенников и подделок тоже хватает», — добавила байер.

До этого подобные услуги мелких предпринимателей, называемых челноками, были сильно востребованы в девяностые годы. Тогда они закупали товары за рубежом и привозили их в больших сумках на продажу в Россию. Сейчас таких торговцев называют байерами, и их услуги по-прежнему востребованы, поделилась Елена Бугранова.

Услуги байеров на территории России начали набирать популярность после введения западных санкций в отношении РФ. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. На Западе признали победу Центробанка РФ над западными санкциями.

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Качественные импортные вещи можно покупать у челноков с большим количеством рекомендаций от покупателей. Об этом рассказала президент Союза русских байеров Елена Бугранова. Найти байера, заслуживающего доверия, можно по рекомендациям клиентов, уже воспользовавшихся его услугами, сообщила в интервью радио Sputnik Бугранова. У такого предпринимателя с большим количеством положительных отзывов можно будет покупать качественные вещи. «Я думаю, рекомендации — это наилучший способ. Просто в соцсетях можно попасть в неприятную ситуацию. Байеры обычно возвраты не принимают и часто продают вещи без этикеток. Мошенников и подделок тоже хватает», — добавила байер. До этого подобные услуги мелких предпринимателей, называемых челноками, были сильно востребованы в девяностые годы. Тогда они закупали товары за рубежом и привозили их в больших сумках на продажу в Россию. Сейчас таких торговцев называют байерами, и их услуги по-прежнему востребованы, поделилась Елена Бугранова. Услуги байеров на территории России начали набирать популярность после введения западных санкций в отношении РФ. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. На Западе признали победу Центробанка РФ над западными санкциями.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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