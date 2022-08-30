Байер: как покупать качественные вещи у новых челноков

30 августа 2022 в 11:14 Размер текста - 17 +

Услуги байеров в России начинают набирать популярность Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Качественные импортные вещи можно покупать у челноков с большим количеством рекомендаций от покупателей. Об этом рассказала президент Союза русских байеров Елена Бугранова. Найти байера, заслуживающего доверия, можно по рекомендациям клиентов, уже воспользовавшихся его услугами, сообщила в интервью радио Sputnik Бугранова. У такого предпринимателя с большим количеством положительных отзывов можно будет покупать качественные вещи. «Я думаю, рекомендации — это наилучший способ. Просто в соцсетях можно попасть в неприятную ситуацию. Байеры обычно возвраты не принимают и часто продают вещи без этикеток. Мошенников и подделок тоже хватает», — добавила байер.



До этого подобные услуги мелких предпринимателей, называемых челноками, были сильно востребованы в девяностые годы. Тогда они закупали товары за рубежом и привозили их в больших сумках на продажу в Россию. Сейчас таких торговцев называют байерами, и их услуги по-прежнему востребованы, поделилась Елена Бугранова.



Услуги байеров на территории России начали набирать популярность после введения западных санкций в отношении РФ. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. На Западе признали победу Центробанка РФ над западными санкциями. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Качественные импортные вещи можно покупать у челноков с большим количеством рекомендаций от покупателей. Об этом рассказала президент Союза русских байеров Елена Бугранова. Найти байера, заслуживающего доверия, можно по рекомендациям клиентов, уже воспользовавшихся его услугами, сообщила в интервью радио Sputnik Бугранова. У такого предпринимателя с большим количеством положительных отзывов можно будет покупать качественные вещи. «Я думаю, рекомендации — это наилучший способ. Просто в соцсетях можно попасть в неприятную ситуацию. Байеры обычно возвраты не принимают и часто продают вещи без этикеток. Мошенников и подделок тоже хватает», — добавила байер. До этого подобные услуги мелких предпринимателей, называемых челноками, были сильно востребованы в девяностые годы. Тогда они закупали товары за рубежом и привозили их в больших сумках на продажу в Россию. Сейчас таких торговцев называют байерами, и их услуги по-прежнему востребованы, поделилась Елена Бугранова. Услуги байеров на территории России начали набирать популярность после введения западных санкций в отношении РФ. Россия начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации в феврале этого года. В ответ на это Евросоюз ввел семь пакетов антироссийских санкций, направленных на экономику страны. Ранее издание Business Insider отметило, что американские аналитики, прогнозировавшие сильный экономический спад России, ошиблись в своих расчетах. На Западе признали победу Центробанка РФ над западными санкциями.