Главный ревизор Челябинской области получил новый пост

Начальник Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев возглавил федеральную рабочую группу по выработке подходов к реализации результатов контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок. Соответствующее решение приняли сопредседатели Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля Федерального Казначейства.
«В связи с назначением Жукова А. М. руководителем управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу возложить полномочия председателя Рабочей группы на Агеева Дмитрия Валерьевича — начальника Главного контрольного управления Челябинской области», — говорится в соответствующем приказе Федерального казначейства. Документ имеется в распоряжении URA.RU.
Данная рабочая группа имеет задачей выработку единого подхода по всем направлениям работы контрольных органов. Главное контрольное управление правительства Челябинской области подчиняется напрямую губернатору региона, выполняя функции контроля и за муниципалитетами, и за собственными ведомствами.
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