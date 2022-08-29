Главный ревизор Челябинской области получил новый пост

30 августа 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Компетентность и деловые качества Дмитрия Агеева оценили в Москве Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Начальник Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев возглавил федеральную рабочую группу по выработке подходов к реализации результатов контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок. Соответствующее решение приняли сопредседатели Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля Федерального Казначейства. «В связи с назначением Жукова А. М. руководителем управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу возложить полномочия председателя Рабочей группы на Агеева Дмитрия Валерьевича — начальника Главного контрольного управления Челябинской области», — говорится в соответствующем приказе Федерального казначейства. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Данная рабочая группа имеет задачей выработку единого подхода по всем направлениям работы контрольных органов. Главное контрольное управление правительства Челябинской области подчиняется напрямую губернатору региона, выполняя функции контроля и за муниципалитетами, и за собственными ведомствами.

Начальник Главного контрольного управления Челябинской области Дмитрий Агеев возглавил федеральную рабочую группу по выработке подходов к реализации результатов контрольных мероприятий в сфере бюджетных правоотношений и сфере закупок. Соответствующее решение приняли сопредседатели Совета по вопросам внутреннего государственного финансового контроля Федерального Казначейства. «В связи с назначением Жукова А. М. руководителем управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу возложить полномочия председателя Рабочей группы на Агеева Дмитрия Валерьевича — начальника Главного контрольного управления Челябинской области», — говорится в соответствующем приказе Федерального казначейства. Документ имеется в распоряжении URA.RU. Данная рабочая группа имеет задачей выработку единого подхода по всем направлениям работы контрольных органов. Главное контрольное управление правительства Челябинской области подчиняется напрямую губернатору региона, выполняя функции контроля и за муниципалитетами, и за собственными ведомствами.