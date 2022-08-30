Bloomberg: Франция готова полностью отказаться от газа РФ

30 августа 2022 в 17:31 Размер текста - 17 +

Франция стала готовиться к полному отказу от российского газа Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Газовый кризис в Европе В Париже стали готовится к полному отказу от российского газа, после того, как в Газпроме заявили о сокращении поставок газа во Францию. Об этом сообщает Bloomberg. «Мы готовимся к наихудшему сценарию, то есть к полному отключению», — пишет издание, ссылаясь на слова министра по вопросам энергетического перехода Франции Агнес Паннье-Рунаше. По словам автора материала Франсуа де Бопюи, данное заявление министра последовало за призывом премьер-министра Франции Элизабет Борн к предприятиям сократить потребление энергии данной зимой. Ранее «Газпром» предупредил Францию о сокращении поставок из-за разногласий между сторонами по применению контрактов. Сейчас стратегические запасы газа во Франции заполнены примерно на 91%. Страны Запада стали вводить антироссийские санкции в отношении России, после того, как последняя с 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима. Тем не менее, страны ЕС столкнулись с последствиями, а именно — газовым кризисом.

В Париже стали готовится к полному отказу от российского газа, после того, как в Газпроме заявили о сокращении поставок газа во Францию. Об этом сообщает Bloomberg. «Мы готовимся к наихудшему сценарию, то есть к полному отключению», — пишет издание, ссылаясь на слова министра по вопросам энергетического перехода Франции Агнес Паннье-Рунаше. По словам автора материала Франсуа де Бопюи, данное заявление министра последовало за призывом премьер-министра Франции Элизабет Борн к предприятиям сократить потребление энергии данной зимой. Ранее «Газпром» предупредил Францию о сокращении поставок из-за разногласий между сторонами по применению контрактов. Сейчас стратегические запасы газа во Франции заполнены примерно на 91%. Страны Запада стали вводить антироссийские санкции в отношении России, после того, как последняя с 24 февраля начала спецоперацию на территории Украины, цель которой — защита мирного населения ЛНР и ДНР от киевского режима. Тем не менее, страны ЕС столкнулись с последствиями, а именно — газовым кризисом.