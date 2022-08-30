Свердловский омбудсмен раскрыла за что уральцы любят «Чайф»

31 августа 2022 в 04:49 Размер текста - 17 +

30 августа группа «Чайф» выступила на предвыборном форуме Евгения Куйвашева (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что уральцы любят свердловскую группу «Чайф» за то, что они не уехали в столицу России, а остались в Екатеринбурге. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «[На предвыборном форуме Куйвашева] выступала группа „Чайф“ — наше поколение, наши уральцы, наши песни. Дорожу любой возможностью побывать у ребят на концертах. Мы их ценим за то, что они остались с нами, не уехали на столичные подмостки. Они наши! И это сегодня зал оценил, они с нами! За это их любим. Слушаем и гордимся, что мы вместе», — говорится в сообщении. Группа «Чайф» выступила на большом предвыборном форуме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в «Екатеринбург-Экспо». Куйвашев станцевал медленный танец с журналисткой из Сухого Лога Олесей Салтановой под лиричную песню «Не со мной». Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мерзлякова раскрыла в чем нуждаются беженцы из ДНР. Она встретилась с ними во время рабочей поездки в Первоуральск.

Уполномоченная по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что уральцы любят свердловскую группу «Чайф» за то, что они не уехали в столицу России, а остались в Екатеринбурге. Об этом она написала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «[На предвыборном форуме Куйвашева] выступала группа „Чайф“ — наше поколение, наши уральцы, наши песни. Дорожу любой возможностью побывать у ребят на концертах. Мы их ценим за то, что они остались с нами, не уехали на столичные подмостки. Они наши! И это сегодня зал оценил, они с нами! За это их любим. Слушаем и гордимся, что мы вместе», — говорится в сообщении. Группа «Чайф» выступила на большом предвыборном форуме губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в «Екатеринбург-Экспо». Куйвашев станцевал медленный танец с журналисткой из Сухого Лога Олесей Салтановой под лиричную песню «Не со мной». Ранее URA.RU писало, что Татьяна Мерзлякова раскрыла в чем нуждаются беженцы из ДНР. Она встретилась с ними во время рабочей поездки в Первоуральск.