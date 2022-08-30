Куйвашев станцевал под выступление группы «Чайф». Видео

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Встреча губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева с молодыми промышленниками на территории предприятия ЕВРАЗ в Нижнем Тагиле. Свердловская область , куйвашев евгений
Евгения Куйвашева пригласили на медленный танец Фото:

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев станцевал медленный танец под выступление группы «Чайф» на большом предвыборном форуме в «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Евгения Куйвашева пригласила на медленный танец участница форума. На кадрах видно, как он танцует перед собравшимися вокруг гостями», — передает журналист агентства.

Ранее агентство писало, что на второй день «Иннопрома» чиновники вышли на танцпол, услышав хит Zivert «ЯТЛ». Настроение задала министр культуры Светлана Учайкина, буквально затащившая экс-министра инвестиций Викторию Казакову в веселую компанию мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, главы минприроды Алексея Кузнецова, главы Сысерти Дмитрия Нисковских и советника Орлова Алексея Кислякова.

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Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев станцевал медленный танец под выступление группы «Чайф» на большом предвыборном форуме в «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Евгения Куйвашева пригласила на медленный танец участница форума. На кадрах видно, как он танцует перед собравшимися вокруг гостями», — передает журналист агентства. Ранее агентство писало, что на второй день «Иннопрома» чиновники вышли на танцпол, услышав хит Zivert «ЯТЛ». Настроение задала министр культуры Светлана Учайкина, буквально затащившая экс-министра инвестиций Викторию Казакову в веселую компанию мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, главы минприроды Алексея Кузнецова, главы Сысерти Дмитрия Нисковских и советника Орлова Алексея Кислякова.
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