Евгения Куйвашева пригласили на медленный танец Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев станцевал медленный танец под выступление группы «Чайф» на большом предвыборном форуме в «Екатеринбург-Экспо». Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Евгения Куйвашева пригласила на медленный танец участница форума. На кадрах видно, как он танцует перед собравшимися вокруг гостями», — передает журналист агентства.

Ранее агентство писало, что на второй день «Иннопрома» чиновники вышли на танцпол, услышав хит Zivert «ЯТЛ». Настроение задала министр культуры Светлана Учайкина, буквально затащившая экс-министра инвестиций Викторию Казакову в веселую компанию мэра Нижнего Тагила Владислава Пинаева, главы минприроды Алексея Кузнецова, главы Сысерти Дмитрия Нисковских и советника Орлова Алексея Кислякова.