30 августа 2022

На жителя Копейска возбудили дело за секс с 15-летней девушкой

© Служба новостей «URA.RU»
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Начальник следственного управления СКР по Челябинской области Петр Решетников. Челябинск , следственный комитет
В причинах разбирается Следственный комитет Фото:

Житель Копейска (Челябинская область) стал фигурантом уголовного дела из-за интимных отношений со своей несовершеннолетней подругой. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«15-летняя школьница встречалась с 25-летним жителем города, родители девочки были против таких отношений. Затем мать девочки узнала, что между дочерью и ее парнем несколько раз за лето 2022 года происходили половые контакты по обоюдному согласию. После этого родители написали заявление в Следственный комитет», — рассказал источник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.

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Житель Копейска (Челябинская область) стал фигурантом уголовного дела из-за интимных отношений со своей несовершеннолетней подругой. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах. «15-летняя школьница встречалась с 25-летним жителем города, родители девочки были против таких отношений. Затем мать девочки узнала, что между дочерью и ее парнем несколько раз за лето 2022 года происходили половые контакты по обоюдному согласию. После этого родители написали заявление в Следственный комитет», — рассказал источник. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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