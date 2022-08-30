На жителя Копейска возбудили дело за секс с 15-летней девушкой

В причинах разбирается Следственный комитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Житель Копейска (Челябинская область) стал фигурантом уголовного дела из-за интимных отношений со своей несовершеннолетней подругой. Об этом сообщил источник URA.RU в правоохранительных органах.

«15-летняя школьница встречалась с 25-летним жителем города, родители девочки были против таких отношений. Затем мать девочки узнала, что между дочерью и ее парнем несколько раз за лето 2022 года происходили половые контакты по обоюдному согласию. После этого родители написали заявление в Следственный комитет», — рассказал источник.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 134 УК РФ («Половое сношение с лицом, не достигшим 16-летнего возраста»). В пресс-службе СУ СКР по Челябинской области информацию не комментируют.