30 августа 2022

Сенатор Россель раскрыл, чем займется после ухода из Совфеда

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный фестиваль EURASIA OPEN 2019. Екатеринбург, россель эдуард
Россель будет курировать развитие туризма в Свердловской области Фото:

Сенатор от Свердловской области Эдуард Россель заявил, что после ухода из Совета Федерации посвятит себя работе в Международном Демидовском фонде и развитию регионального туризма. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

«Принял окончательное решение — продолжать служение Свердловской области, ее людям. Не могу я отдыхать, работа — моя жизнь! Тем более время сейчас сложное, переломное, а это, так уж распорядилась судьба, мой конек», — написал Россель.

Сенатор заявил, что в ближайшем будущем он всецело посвятит себя управлению Международным Демидовским фондом. «В рамках этой работы буду курировать одно из самых ключевых и перспективных направлений развития региона — туризм», — сообщил Россель. Он подчеркнул, что будет развивать Демидовский маршрут и программу «Уральская деревня», вовлекать людей на местах в бизнес-процессы внутри проекта и просвещать свердловчан и гостей области «в условиях тотальной гибридной войны, которая идет против России и всего русского мира».

Об уходе Росселя из Совета Федерации стало известно 25 июля. Политик не вошел в список из трех человек, которых Куйвашев в случае своей победы на губернаторских выборах предложит в сенаторы. В верхней палате парламента Россель проработал 13 лет, и по итогам сентябрьского голосования будет вынужден оставить пост. Куйвашев заверил, что заранее обговорил все с сенатором.

Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво»

Сенатор от Свердловской области Эдуард Россель заявил, что после ухода из Совета Федерации посвятит себя работе в Международном Демидовском фонде и развитию регионального туризма. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Принял окончательное решение — продолжать служение Свердловской области, ее людям. Не могу я отдыхать, работа — моя жизнь! Тем более время сейчас сложное, переломное, а это, так уж распорядилась судьба, мой конек», — написал Россель. Сенатор заявил, что в ближайшем будущем он всецело посвятит себя управлению Международным Демидовским фондом. «В рамках этой работы буду курировать одно из самых ключевых и перспективных направлений развития региона — туризм», — сообщил Россель. Он подчеркнул, что будет развивать Демидовский маршрут и программу «Уральская деревня», вовлекать людей на местах в бизнес-процессы внутри проекта и просвещать свердловчан и гостей области «в условиях тотальной гибридной войны, которая идет против России и всего русского мира». Об уходе Росселя из Совета Федерации стало известно 25 июля. Политик не вошел в список из трех человек, которых Куйвашев в случае своей победы на губернаторских выборах предложит в сенаторы. В верхней палате парламента Россель проработал 13 лет, и по итогам сентябрьского голосования будет вынужден оставить пост. Куйвашев заверил, что заранее обговорил все с сенатором.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...