Сенатор Россель раскрыл, чем займется после ухода из Совфеда

31 августа 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

Россель будет курировать развитие туризма в Свердловской области Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Сенатор от Свердловской области Эдуард Россель заявил, что после ухода из Совета Федерации посвятит себя работе в Международном Демидовском фонде и развитию регионального туризма. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Принял окончательное решение — продолжать служение Свердловской области, ее людям. Не могу я отдыхать, работа — моя жизнь! Тем более время сейчас сложное, переломное, а это, так уж распорядилась судьба, мой конек», — написал Россель. Сенатор заявил, что в ближайшем будущем он всецело посвятит себя управлению Международным Демидовским фондом. «В рамках этой работы буду курировать одно из самых ключевых и перспективных направлений развития региона — туризм», — сообщил Россель. Он подчеркнул, что будет развивать Демидовский маршрут и программу «Уральская деревня», вовлекать людей на местах в бизнес-процессы внутри проекта и просвещать свердловчан и гостей области «в условиях тотальной гибридной войны, которая идет против России и всего русского мира». Об уходе Росселя из Совета Федерации стало известно 25 июля. Политик не вошел в список из трех человек, которых Куйвашев в случае своей победы на губернаторских выборах предложит в сенаторы. В верхней палате парламента Россель проработал 13 лет, и по итогам сентябрьского голосования будет вынужден оставить пост. Куйвашев заверил, что заранее обговорил все с сенатором.

Сенатор от Свердловской области Эдуард Россель заявил, что после ухода из Совета Федерации посвятит себя работе в Международном Демидовском фонде и развитию регионального туризма. Об этом он сообщил в своем telegram-канале. «Принял окончательное решение — продолжать служение Свердловской области, ее людям. Не могу я отдыхать, работа — моя жизнь! Тем более время сейчас сложное, переломное, а это, так уж распорядилась судьба, мой конек», — написал Россель. Сенатор заявил, что в ближайшем будущем он всецело посвятит себя управлению Международным Демидовским фондом. «В рамках этой работы буду курировать одно из самых ключевых и перспективных направлений развития региона — туризм», — сообщил Россель. Он подчеркнул, что будет развивать Демидовский маршрут и программу «Уральская деревня», вовлекать людей на местах в бизнес-процессы внутри проекта и просвещать свердловчан и гостей области «в условиях тотальной гибридной войны, которая идет против России и всего русского мира». Об уходе Росселя из Совета Федерации стало известно 25 июля. Политик не вошел в список из трех человек, которых Куйвашев в случае своей победы на губернаторских выборах предложит в сенаторы. В верхней палате парламента Россель проработал 13 лет, и по итогам сентябрьского голосования будет вынужден оставить пост. Куйвашев заверил, что заранее обговорил все с сенатором.