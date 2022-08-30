В Екатеринбург ко Дню знаний привезли цветы на 1,7 млн долларов

31 августа 2022 в 12:07 Размер текста - 17 +

Цветы порадуют школьников и учителей в День знаний Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В аэропорт Кольцово поступило 230 тонн цветов на сумму 1,7 млн долларов. Цветы привезли в город к 1 сентября из Армении. Об этом URA.RU рассказал замначальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков. «Если в прошлых годах цветы к 1 сентября доставляли в основном из Нидерландов, то в этом году — из Армении. Ежедневно из Еревана в Екатеринбург прибывают самолеты с тоннами букетов. Всего ко Дню знаний оформлено более 230 тонн цветов общей стоимостью почти 1,7 миллиона долларов США», — уточнил Сентяков. По его словам, ассортимент не сильно изменился по сравнению с прошлыми годами: чаще всего в продажу поступают герберы, альстромерии и другие цветы. При этом представитель таможни добавил, что основной поток армянских цветов перевозится на автотранспорте. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области уничтожили партию хризантем, зараженных опасным паразитом. Партия цветов с вредителем была привезена из Нидерландов.

В аэропорт Кольцово поступило 230 тонн цветов на сумму 1,7 млн долларов. Цветы привезли в город к 1 сентября из Армении. Об этом URA.RU рассказал замначальника Кольцовской таможни Михаил Сентяков. «Если в прошлых годах цветы к 1 сентября доставляли в основном из Нидерландов, то в этом году — из Армении. Ежедневно из Еревана в Екатеринбург прибывают самолеты с тоннами букетов. Всего ко Дню знаний оформлено более 230 тонн цветов общей стоимостью почти 1,7 миллиона долларов США», — уточнил Сентяков. По его словам, ассортимент не сильно изменился по сравнению с прошлыми годами: чаще всего в продажу поступают герберы, альстромерии и другие цветы. При этом представитель таможни добавил, что основной поток армянских цветов перевозится на автотранспорте. Ранее URA.RU сообщало, что в Свердловской области уничтожили партию хризантем, зараженных опасным паразитом. Партия цветов с вредителем была привезена из Нидерландов.